Movistar moet Alejandro Valverde doen vergeten in 2023

Waarom keert Alejandro Valverde écht niet terug?

Om de doodeenvoudige reden dat de selectie van Movistar het maximale aantal toegestane (dertig) renners telt. Wel blijft hij in dienst bij Movistar als contactpersoon tussen managers, trainers en coaches. Hij zal de communicatie tussen de verschillende lijnen op zich nemen. Daarnaast poseerde hij in zijn functie ook in het nieuwe tenue van de ploeg (hoofdfoto).

Ook gaan we hem terugzien in de ploegleiderswagen. “Het idee is om bij de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España te zijn. Dat zal echter niet de hele ronde zijn, maar vijf à zes dagen. Ik zal dus nog steeds te zien zijn bij de wedstrijden”, vertelde de ex-wereldkampioen zelf. Hij blijft zelf ook fietsen en richt zich op gravelwedstrijden.

Hoe groot is het gat na Valverde?

Best groot. Er zijn maar weinig renners die zo’n hoog basisniveau hebben en hadden als Valverde. Daardoor stond de ancien er altijd van de eerste tot de laatste koers. Kopman Enric Mas liet tegen het einde van 2022 veelbelovende resultaten zien, waarmee hij aantoont dat hij het wel degelijk in zijn mars heeft om El Imbatido te doen vergeten.

Bovendien is Ruben Guerreiro aangetrokken, een renner met hetzelfde profiel aan kwaliteiten als Valverde. Toch is de 28-jarige Portugees meerdere klassen minder dan de Spaanse veelwinnaar. Binnen de selectie zijn er ook renners als Alex Aranburu en Gonzalo Serrano, maar zij mogen ook de veters van Valverde niet strikken. Logisch ook, want eigenlijk is hij niet vervangbaar.

Wat heeft Movistar geleerd van de laatste jaren?

Teammanager Eusebio Unzué (67) bewijst dat je nooit oud genoeg bent om te leren. Vorig seizoen trok de Spaanse ploeg voor het eerst in jaren een sprinter aan. Dat was met Max Kanter niet eens een topper. Toch liet de jonge Duitser zijn waarde zien. Dankzij een heel batterij aan ereplaatsen verzamelde hij meer dan 550 UCI-punten en daarmee had Kanter een behoorlijk aandeel in het puntentotaal van Movistar vorig jaar.

En dat terwijl de ploeg nog eventjes in degradatienood kwam. Unzué zal dat ook opgemerkt hebben, want voor 2023 trok hij meteen een tweede sprinter aan. Qua naam een stuk groter dan Kanter, al heeft Fernando Gaviria – mede door meerdere coronabesmettingen vorig jaar – het de laatste seizoenen moeilijk om hetzelfde niveau te halen als in zijn beginjaren. Toch kan ook de gevallen topsprinter enorm van waarde zijn voor Movistar.

Welke renners moeten het vooral doen?

Het merendeel van de druk bij Movistar ligt dit seizoen op de schouders van Mas. Unzué zette hem vorig jaar tijdens de Tour de France op scherp en dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Sindsdien rijdt de Spaanse klimmer met vertrouwen rond en ontbeert zich weer de killersmentaliteit die hij bij Quick-Step wel had. Dat Mas in staat is om podium te rijden in een grote ronde, wisten we al. Maar dat hij dat ook kon in bijvoorbeeld de Ronde van Lombardije, liet hij pas eind 2022 zien. Dat belooft!

Verder heeft Movistar een best wel uitgebalanceerde selectie, in tegenstelling tot een jaar of vijf geleden waarbij het louter klimmers, aanvallers en alleskunner Valverde betrof. Nu is er Mas voor de grote rondes en mogelijk de heuvelklassiekers, Matteo Jorgensen en Iván Ramiro Sosa voor het overige rondewerk daarbij, Guerreiro, Aranburu en Serrano als puncheurs en mogelijk extra pionnen voor de rondjes van een week, sprinters Gaviria en Kanter, Iván García voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers en tal van rittenkapers.

Wie kunnen er dit jaar doorbreken en welke talenten komen eraan?

Dat is een lastig punt bij de Spaande ploeg. Qua doorbreken komen we uit op drie renners, waarvan je jezelf bij twee van hen kunt afvragen of je dat op 25-jarige leeftijd nog mag zeggen. We hebben het over klimmer Sosa en sprinter Kanter. Het kan namelijk heel goed zijn dat er een hoger niveau voor hen niet in zit.Dat geldt wel voor de sterke Amerikaan Matteo Jorgenson. De laatste jaren liet hij af en toe al flitsen van zijn talent zien, maar dit jaar lijkt zijn doorbraak aanstaande. Hij won in februari immers al overtuigend de Ronde van Oman.

Qua absolute toptalenten is de spoeling bij Movistar ook flinterdun. Braziliaans kampioen Vinicius Rangel (21) en Puerto Ricaans kampioen Abner González (22) hebben het lastig om vanuit hun basis in Zuid-Amerikaanse circuit door te stoten op WorldTour-niveau.

Tot slot is er nog de 19-jarige Iván Romeo. Hij geldt wel als een groeibriljant, al is nog niet precies duidelijk waar de lange Spanjaar (1 meter 93) in uitblinkt. Vorig seizoen reed hij bij de beloften een aantal sterke tijdritten én was hij goed op kasseien. Lag dat aan zijn postuur en motor, of ligt daar werkelijk zijn specialisme? Dat zal de tijd ons leren.

Nieuw in de selectie van 2023

Fernando Gaviria

Ruben Guerreiro

Iván Romeo

Vertrokken

Iñigo Elosegui (Equipe Kern Pharma)

Alejandro Valverde (gestopt)

Steekkaart Movistar Land:

Sponsoren: Spaans telefonieconcern

Sinds: 1980 (eerder onder meer Reynolds, Banesto, Illes Baleares en Caisse d’Epargne)

UCI-afkorting: MOV

Fietsensponsor: Canyon

Groepset: SRAM

Tenue 2023: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Vuelta a España –

Ronde van Lombardije –

Strade Bianche –

Waalse Pijl –

Tour of Britain – in het eindklassement + 1 ritzege Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: Movistar – Enric Mas een doekje voor het bloeden

Selectie Movistar 2023

