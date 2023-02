Jayco AlUla kijkt in bouwjaar 2023 naar de toekomst

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. We gaan verder met Jayco AlUla van Dylan Groenewegen.

Waarom is ervoor gekozen om veel Australiërs te lozen voor ‘buitenlanders’?

Het is een opvallend gegeven. Jayco AlUla is al sinds de oprichting elf jaar geleden in de kern een Australische ploeg, met daarnaast ook de nodige Nieuw-Zeelanders. Afgelopen winter namen teameigenaar Gerry Ryan en sportief eindverantwoordelijke Matthew White afscheid van liefst acht renners uit Oceanië. Er werd doorgeselecteerd. Met Alessandro De Marchi, Lukas Pöstlberger en Zdeněk Štybar kochten de Australiërs een stukje ervaring in. De Tsjech hoopt nog altijd uit te blinken in de Vlaamse klassiekers.

Verder werd er vooral veel jong talent ingekocht. Eddie Dunbar, Chris Harper en Italiaans kampioen Filippo Zana hebben al een paar jaar WorldTour-ervaring in de benen, die overige vier renners zijn neoprof. Rudy Porter is een talentvolle ronderenner uit Australië. En toen ze daar nog verder scoutten, vonden ze een sprinttalent en die Blake Quick. Daarnaast contracteerden ze Europees U23 kampioen Felix Engelhardt, een goede klimmer. Tot slot kwam ook Welay Hagos Berhe uit Ethiopië vastgelegd. De klimmer is een van de grotere Afrikaanse talenten.

Naast doorselecteren is er nog een goede aanwijsbare reden waarom Jayco AlUla een omslag aan het maken is en de nieuwe ploeg voor de komende jaren gaat bouwen. Dat heeft te maken met de tweede naamgevende sponsor, het Saudische AlUla. De ploeg is nu afhankelijk van een externe sponsor, waar ploegeigenaar Gerry Ryan voorheen uitsluitend zijn eigen (Australische) bedrijven liet sponsoren. En omdat het van AlUla afhankelijk is, moeten ze wellicht wat sneller een overwinning boeken. De nieuwe renners zijn meer winnaars dan de oude.

Waar liggen de focuspunten van Jayco AlUla?

Die blijven nagenoeg gelijk. Door de nieuwe renners komt er wel wat meer gewicht op de kern voor het rondewerk rondom Simon Yates, maar qua vertrekkers zijn er geen bepalende renners vertrokken. Alleen Kaden Groves misschien, maar de jonge, sterke sprinter speelde door de komst van Dylan Groenewegen wel derde viool achter hem en Michael Matthews. Die laatste blijft ook de kopman voor de klassiekers, waardoor er in vergelijking met vorig seizoen de speerpunten dus vooral op die drie onderdelen liggen én uiteraard rittenkapen.

Hoe afhankelijk zijn ze van absolute kopmannen Dylan Groenewegen, Michael Matthews en Simon Yates?

In het hierboven geschetste kader, zijn ze best afhankelijk van hen. Het wegvallen van Groenewegen of Matthews kunnen ze in de sprints nog wel opvangen met Quick of het uitspelen van sprintaantrekker Luka Mezgec. Maar als Bling om wat voor reden dan ook buitenspel komt te staan, rust de druk voor de klassiekers volledig op de schouders van de ervaren nieuwkomer Štybar (37). Het is voor Jayco AlUla daarom te hopen dat de sterke Australiër op zijn fiets blijft zitten en fit blijft.

Datzelfde geldt voor het rondewerk. Simon Yates zal zijn beste niveau doorheen het seizoen moeten halen, anders hebben de Australiërs een probleem. Er is niemand in de selectie die tot hetzelfde kaliber behoort. Met Lucas Hamilton, Kevin Colleoni en nieuwkomers Dunbar, Engelhardt, Harper, Porter en Zana zijn er wel een heel aantal die onder Yates de nodige ereplaatsen in andere rondes kunnen verzamelen. Maar een kandidaat-grote rondewinnaar zoals de Brit zijn zij allerminst.

Wat voor rol spelen Jan Maas en Elmar Reinders in het geheel?

Beiden hebben een ondersteunende taak. Voor Maas zit dat hem vooral in lastige wedstrijden met de nodige hoogtemeters. Een – of misschien zelfs twee – grote ronde zit er voor hem dit jaar ongetwijfeld in. Voor hardrijder Reinders geldt dat een stuk minder zeker. Hij zal zich met name toespitsten op de sprinttrein rondom Groenewegen. In het Continental-circuit kon je de noeste Drent ook vaak opschrijven voor een diversiteit aan nationale klassiekers. Het is echter onduidelijk of de grote vissen nu ook op zijn programma staan staan.

Welke jonge talenten moeten straks het stokje overnemen?

Jayco AlUla bouwt dit jaar aan de ploeg van de toekomst. De selectie herbergt heel wat bekende namen uit de jeugdcategorieën. Gezien het feit dat grote Australische talenten/renners als Jai Hindley, Luke Plapp, Michael Storer, Robert Stannard, Kaden Groves en Jensen Plowright allemaal elders rijden, moet het bij de blauwhemden vooral komen van rondetalenten Alexandre Balmer, Jesús David Peña en Porter, klimmers Berhe, Engelhardt en Zana, sprinter Quick een aantrekkers Kelland O’Brien en Campbell Stewart.

Nieuw in de selectie van 2023

Welay Hagos Berhe (EF Education-Nippo Development)

Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech)

Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers)

Felix Engelhardt (Tirol-KTM)

Chris Harper (Jumbo-Visma)

Rudy Porter (Trinity Racing)

Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe)

Blake Quick (Trinity Racing)

Zdeněk Štybar (Quick-Step Alpha Vinyl)

Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè)

Vertrokken

Jack Bauer (Q36.5 Pro Cycling)

Sam Bewley (gestopt)

Alexander Edmondson (Team DSM)

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling)

Tanel Kangert (gestopt)

Alexander Konychev (Team Corratec)

Cameron Meyer (gestopt)

Nick Schultz (Israel-Premier Tech)

Dion Smith (Intermarché-Circus-Wanty)

Steekkaart Jayco AlUla Land:

Sponsoren: Recreatievoertuigen (Jayco) & een toerismebureau uit Saoedi Arabië (AlUla)

Sinds: 2012 (eerder onder meer Orica-GreenEdge, Mitchelton-Scott en BikeExchange)

UCI-afkorting: JAY

Fietsensponsor: Giant

Groepset: Shimano

Tenue 2023: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Parijs-Nice – in het eindklassement + ritzege

GP de Québec –

Giro d’Italia – 3 ritzeges

Tour de France – 2 ritzeges

Vuelta a España – 1 ritzege Uitgebreide terugblik op 2022

Selectie Jayco AlUla 2023

