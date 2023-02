BORA-hansgrohe hoopt verder door te stoten in 2023

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. Vandaag is het de beurt aan BORA-hansgrohe.

Hoe moet BORA-hansgrohe een vuist maken in de klassiekers?

Dat is bijzonder lastig, al ligt daar sinds het vertrek van Peter Sagan eind 2021 ook niet meer de focus op. Voor het Vlaamse werk krijgt Danny van Poppel een vrijgeleide. De Nederlander bewees in het verleden al mee te kunnen in finales, maar een plek bij de eerste tien in de uitslag is een lastig verhaal. Daarvoor zijn er te veel kleppers aanwezig in de kasseienklassiekers. Wie weet kan ook Jordi Meeus opstaan, de sterke Belgische sprinter.

Daar moeten we misschien ook Bob Jungels bij zetten. Hij moet het normaal meer hebben van de heuvelklassiekers (als oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik), maar hij droomt van winst in de Ronde van Vlaanderen. Marco Haller en Jonas Koch zijn ook altijd sterk in die periode van het jaar. Nils Politt leek ook voor dit werk gemaakt te zijn, maar afgelopen voorjaar had hij het heel erg lastig tijdens de Vlaamse klassiekers.

Voor de Amstel Gold Race en de Ardennenklassiekers is dat een ander verhaal en hopen de Duitsers naast Jungels ook op Maximilian Schachmann. De Duitser kende net als landgenoot Politt niet het beste jaar in 2022, maar in de jaren ervoor was Schachmann steeds op de afspraak in de finales. Aleksander Vlasov liet vorig jaar in de Waalse Pijl zien daar ook te kunnen winnen, terwijl kopman Sergio Higuita bijna altijd goed is voor een top-5.

Waarom moet BORA-hansgrohe dit jaar all-in op de Tour de France?

Heel simpel: de Giro d’Italia kent drie individuele tijdritten en met erkende specialisten als Remco Evenepoel en Primož Roglič lijkt de kans klein voor de Duitse ploeg om daar mee af te rekenen. Al hun kopmannen beschikken namelijk niet over een dergelijk wapen en moeten bergop het verschil maken. Net in de Tour de France ligt er maar een individuele chrono en die is ook nog over geaccidenteerd en finisht bergop. Precies goed voor BORA.

Toch lijken ze daar niet helemaal in mee te gaan. Vlasov gaat namelijk naar de Giro en krijgt daar onder meer de aanvalslustige klimmer Lennard Kämna met zich mee, net als een aantal andere sterke helpers. Jai Hindley trekt dan juist weer naar de Tour, waar hij samen met Emanuel Buchmann het kopmanschap zal delen. Sergio Higuita krijgt dan weer een leidersrol in de Vuelta a España. Wanneer zij al die krachten hadden gebundeld tegen Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar, dan was er in Frankrijk wellicht een putsch mogelijk geweest.

Waar ligt de kans voor Sam Bennett?

Sam Bennett behoort nog altijd tot de topsprinters ter wereld, maar zo dominant als zijn eerste seizoen bij Deceuninck-Quick-Step is hij niet meer. Toch krijgt de Ier genoeg mogelijkheden bij BORA-hansgrohe. Zo is hij met zijn vaste lead out Van Poppel ingeroosterd voor zowel de Tour als de Vuelta, terwijl hij in het voorjaar ook koersen als de UAE Tour, Parijs-Nice en klassiekers als Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem af zal werken.

Wat is de rol van Jordi Meeus, Cian Uijtdebroeks, Danny van Poppel en Ide Schelling?

Die liggen op verschillende terreinen. Zo is Meeus uitstekend aan 2023 begonnen en kan hij dit seizoen weleens aan de stoelpoten van Bennett beginnen te zagen. Vooral al omdat de sterke Belg een completere renner is dan de Ier. Voor Uijtdebroeks heeft zijn trainer en performance manager van de ploeg Dan Lorang een langetermijnplan uitgestippeld. Ze brengen de talentvolle klassementsrenner (19) rustig, al werkt hij wel een stevig programma af met op het einde van het jaar ook zijn grote ronde-debuut in de Vuelta.

Beide Nederlanders hebben dan weer een andere rol. Van Poppel groeide in 2022 uit tot misschien wel de beste sprintaantrekker ter wereld. Die eretitel zal hij komend jaar kracht willen bij zetten, maar in de klassiekers mag hij dan weer zijn eigen plan trekken. Vorig jaar resulteerde dat in enkele ereplaatsen. Ide Schelling hoopt dan weer na een lastig jaar de weg naar boven te vinden. De goedlachse aanvaller gaf daarvoor al enkele goede aanknopingspunten mee in het voorseizoen.

Wie kunnen er dit jaar doorbreken en welke talenten komen eraan?

Er zijn een paar talenten van BORA-hansgrohe die tegen een doorbraak aanhikken. Meeus en Schelling denken we gemakshalve even weg, maar dan zijn er nog drie renners die dit jaar al kunnen komen bovendrijven. Op de eerste plaats moet je dan denken aan Giovanni Aleotti. De talentvolle Italiaanse ronderenner is rustig gebracht, maar kan dit jaar weleens zijn neus aan het venster drukken in de Giro d’Italia.

In de sprints is het vooral uitkijken naar de derde keuze op dat vlak, Matthew Walls. De snelle Brit zette zijn naam eind 2021 op de tabellen, maar hij kon in 2022 niet bevestigen. Toch zou het niet raar zijn als hij dat met een jaar vertraging alsnog doet. Ook is er nog de talentvolle Deense puncheur Frederik Wandahl. Hij maakte vanaf de junioren vrijwel meteen de overstap naar de WorldTour en had twee jaar nodig om daaraan te wennen.

Dit seizoen kan het weleens gebeuren voor de jonge Deen, die in de eerste wedstrijden van 2023 al een paar keer indruk maakte in dienst van zijn kopmannen. Tevens een interessant verhaal: Florian Lipowitz. De 22-jarige Duitser stond tot in 2019 te boek als talentvolle biatleet, maar koos vlak voordat corona uitbrak voor de switch naar het wielrennen. Hij schoot bij de beloften vaak raak in het rondewerk.

Uiteraard is er tot slot ook nog Uijtdebroeks. De piepjonge en goedgebekte Belg heeft al enkele straffe resultaten neergezet, waardoor het slechts een kwestie van tijd lijkt voordat hij aansluiting maakt bij de mondiale subtop – als opstapje naar de wereldtop. Hij lijkt de stap van de junioren rechtstreeks naar de WorldTour in ieder geval veel beter te verteren dan Joe-Leslie Lührs, die gelijktijdig met de Belg dezelfde overstap maakte. Hij heeft tijd nodig.

Nieuw in de selectie van 2023

Nico Denz (Team DSM)

Bob Jungels (AG2R Citroën)

Victor Koretzky (B&B Hotels-KTM)

Florian Lipowitz (Tirol-KTM)

Vertrokken

Felix Großschartner (UAE Emirates)

Wilco Kelderman (Jumbo-Visma)

Martin Laas (Astana Qazaqstan)

Lukas Pöstlberger (Jayco-AlUla)

Steekkaart BORA-hansgrohe Land:

Sponsoren: Duits bedrijf in kookveldafzuigingsystemen (BORA) & Duits bedrijf in sanitaire oplossingen (hansgrohe)

Sinds: 2010 (eerder onder meer NetApp, NetApp-Endura, Bora-Argon 18)

UCI-afkorting: BOR

Fietsensponsor: Specialized

Groepset: Shimano

Tenue 2023: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Giro d’Italia – in het eindklassement + 2 ritzeges

Ronde van Catalonië – in het eindklassement

Ronde van Romandië – in het eindklassement + 2 ritzeges

Eschborn-Frankfurt –

Tour de France – 5e in het eindklassement Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: BORA-hansgrohe – Geslaagde transitie na tijdperk-Peter Sagan

Selectie BORA-hansgrohe 2023

Wielerploegen 2023