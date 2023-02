Team DSM gokt op doorbraak grote talenten in 2023

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. We gaan vandaag verder met Team DSM.

Wat mogen we van de nieuwkomers verwachten?

Niet de grootste uitschieters. Althans, niet meteen. Met Patrick Bevin is een sterke allrounder binnengehaald, waarvan men bij Team DSM hoopt dat hij – in lastige ritten of eindklassementen – kan scoren in de WorldTour-rondes van een week. Klimmer Harm Vanhoucke hoopt met een frisse wind de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. Dat is nodig ook, want de Belg staat al een tijdje stil. Met Alex Edmondson is een ervaren allrounder binnengehaald, die op meerdere terreinen als ondersteuning inzetbaar is.

Verder zijn er liefst zes neoprofs aangetrokken. Matthew Dinham is een renner die in het U23-circuit sterk tot zijn recht kwam in zware (eendags)koersen met het nodige klimwerk erin. Hij kan daarna rekenen op een vinnig eindschot. Ook de Schotse ex-mountainbiker Sean Flynn is iemand die na een lastige koers een sterk eindschot heeft. Vanuit de eigen opleidingsploeg komen Tobias Lund Andresen, Lorenzo Milesi, Oscar Onley en Max Poole over. In augustus 2022 gingen Casper van Uden en Pavel Bittner hen overigens al voor.

De Deen kan rekenen op snelle sprintbenen, al was hij in de jeugdcategorieën ook op punt in eendagsklassiekers. De Italiaan is dan weer een sterke allrounder met een goede tijdrit. Beide Britten staan te boek als rondetalent. Onley bewees zich al in de CRO Race, waar hij aan het eind van vorig seizoen wedijverde met Tourwinnaar Jonas Vingegaard. Ook de interne verwachtingen rond Poole zijn hooggespannen. De jonge Brit zou tijdens tests de beste waarden van Tom Dumoulin benaderen. Dat belooft!

Wie zijn de kopmannen dit jaar?

Daar heeft Team DSM er eigenlijk maar één van: Romain Bardet. De Franse klimmer gaat komende zomer voor een goed eindklassement in de Tour de France. Behoudens Parijs-Nice, staan er op dit moment nog geen grote koersen op het programma. Daarnaast hoopt Team DSM dat een aantal van hun talenten een volgende stap heeft gezet in hun ontwikkeling en zo op natuurlijke wijze de transformatie naar kopman kunnen maken. In de eerste plaats denken ze dan aan Andreas Leknessund.

Op het gebied van de sprints is er wel een opvallende koers te zien. Neoprof Casper van Uden schuift meteen door naar de hoogste rangorde in die hiërarchie. Tattooboy Sam Welsford staat onder hem en pas dan volgt Alberto Dainese. De Italiaan is intrinsiek de snelste van de drie, maar er lijkt iets gebroken te zijn tussen hem en de ploegleiding. De enige koersen op zijn programma zijn vooralsnog Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn. Bovendien zaagt Marius Mayrhofer als snelle man ook aan zijn stoelpoten.

Waar liggen de ambities?

Vooralsnog liggen die bij een goed klassement in de Tour de France, zonder daar een eindresultaat op te plakken. Daarnaast gaat Team DSM voor dagzeges in de Giro d’Italia en willen ze overwinningen behalen met de sprinttrein. Doelstellingen voor de klassiekers zijn niet uitgesproken door het Nederlandse WorldTeam.

Welke talenten komen eraan?

Een heel bataljon. Opvallend feit: van de dertig renners die in 2023 onder contract staan bij Team DSM, komen dertien renners uit de eigen opleidingsploeg. De grootste talenten die het team herbergt zijn de intussen benoemde Onley, Poole en Van Uden. Toch is er ook veel vertrouwen in Bittner, Marco Brenner, Mayrhofer, Henri Vandenabeele en Kevin Vermaercke. Vooral de twee Duitsers hebben veel ogen op zicht gericht het komende seizoen.

Waarom is dit een jaar van overbrugging?

Door het vertrek van Thymen Arensman, Cees Bol en vooral Søren Kragh Andersen, is er het nodige budget vrijgekomen. In de zomer van 2022 werd dat ingezet om Stefan Küng te verleiden tot een overstap, maar hij bleef uiteindelijk toch zijn ploeg Groupama-FDJ trouw. Daardoor zit teammanager Iwan Spekenbrink nog met een dikke portemonnee, die hij dit seizoen niet kan uitgeven. Grote kans dus dat je de komende maanden een aantal namen rondom Team DSM zult horen in het geruchtencircuit, maar tot die tijd moet de ploeg het doen met wat ze voor handen hebben.

Nieuw in de selectie van 2023

Tobias Lund Andresen (Development Team DSM)

Patrick Bevin (Israel-Premier Tech)

Matthew Dinham (Bridgelane)

Alex Edmondson (BikeExchange-Jayco)

Sean Flynn (Tudor Pro Cycling)

Lorenzo Milesi (Development Team DSM)

Oscar Onley (Development Team DSM)

Max Poole (Development Team DSM)

Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

Vertrokken

Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

Nikias Arndt (Bahrain Victorious)

Cees Bol (Astana Qazaqstan)

Nico Denz (BORA-hansgrohe)

Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling)

Asbjørn Kragh Andersen (gestopt)

Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck)

Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions)

Casper Pedersen (Soudal-Quick-Step)

Steekkaart Team DSM Land:

Sinds: 2005 (eerder o.a. Bankgiro Loterij, Skil-Shimano, Project 1t4i, Argos-Shimano, Giant-Alpecin, Team Sunweb)

UCI-afkorting: DSM

Fiets: Scott

Groepset: Shimano

Tenue: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Vuelta a España – 6e in het eindklassement + 1 ritzeges

Tour de France – 6e in het eindklassement

Giro d’Italia – 1 ritzege

Ronde van Polen – + ritzege

Arctic Race of Norway – + ritzege Uitgebreide terugblik op 2022

Selectie Team DSM 2023

