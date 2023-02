Bahrain Victorious kan op elk niveau scoren in 2023

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. We besluiten deze rubriek met Bahrain Victorious.

Wie moet de schoenen van Colbrelli vullen?

Na een hartstilstand in de jongste Ronde van Catalonië heeft de winnaar van Parijs-Roubaix 2021 een punt achter zijn loopbaan gezet. De taak om hem te vervangen is weggelegd voor Andrea Pasqualon. Hij is ervoor aangetrokken om de rol van zijn ex-ploegmaat en vriend over te nemen. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Pasqualon wel al 34 jaar is en bij lange na niet van hetzelfde kaliber als Colbrelli.

Er zullen anderen moeten zijn die dezelfde resultaten als Colbrelli bijeen rijden. Daarvan hebben ze er wel eentje in de ploeg: Fred Wright. De 23-jarige Brit is gemaakt voor de klassiekers en ook in een lastige pelotonssprint is hij alles behalve kansloos. Hij lijkt daarmee van hetzelfde type te zijn als Colbrelli. Dat geldt overigens ook voor de 21-jarige Jonathan Milan, al heeft de sterke sprinter en tijdrijder nog alles te bewijzen in de klassiekers.

Wat zijn de kansen van Bahrain Victorious in de grote rondes?

Die zijn niet onaardig. Ze hebben vijf renners in de ploeg die al bewezen hebben top-5 in de Giro d’Italia, Tour de France en/of Vuelta a España te kunnen rijden. De vraag is of Damiano Caruso (tweede in de Giro van 2020) dat nog altijd lukt, maar normaal gesproken zouden Pello Bilbao (vijfde in de Giro’s van 2020 en 2022), Jack Haig (derde in de Vuelta van 2021), Mikel Landa (derde in de Giro’s van 2015 en 2022) en Gino Mäder (vijfde in de Vuelta van 2021) dat wél moeten kunnen.

Toch lijkt een plek tussen plaats drie en plek vijf wel het hoogst haalbare voor de troepen van de beruchte Sloveense teammanager Milan Eržen. De verdeling is bovendien ook al gemaakt: Caruso, Haig, Mäder en ook het jonge puncheur-talent Santiago Buitrago (vorig jaar twaalfde in de Giro) gaan richting Italië, Basken Landa en Bilbao trekken naar de tijdritkilometerarme Tour.

Waarom mogen we verwachtingen van deze ploeg hebben in de voorjaarsklassiekers?

Niet te veel en net daarom juist ook weer het nodige. Bahrain Victorious hoort niet bij de zes á zeven sterkste blokken voor het voorjaar. Dat zijn Alpecin-Deceuninck, INEOS Grenadiers, Groupama-FDJ, Soudal-Quick-Step en Groupama-FDJ, met Jumbo-Visma daar net boven. In sommige koersen kunnen teams als Intermarché-Circus-Wanty, Lotto Dstny én Bahrain Victorious zich daarbij plaatsen.

Met andere woorden: het gewicht van de koers zal niet snel bij de ploeg uit het Midden-Oosten liggen. Toch hebben ze een aantal aartsgevaarlijke ijzers in het vuur. We hebben het al gehad over de jonge Brit Wright, maar wat te denken van Matej Mohorič? Hij won vorig jaar op innovatieve wijze (middels een dropper post uit het mountainbiken, waarmee hij voordeel had in de afdaling van de Poggio) Milaan-San Remo. Met de ervaren Duitse Aussie Heinrich Haussler naast hen, kunnen ze freewheelend de finales tegemoet.

Waar is er nog werk te doen?

De ploeg van Bahrain Victorious is behoorlijk uitgebalanceerd. Ze hebben een aantal specialisten in de ploeg en een aantal goede allrounders die in meerdere koersen inzetbaar zijn. Toch valt het op – en dat is geen schande – dat de ploeg in de breedte niet veel in de melk te brokkelen heeft. Vallen de kopmannen weg, dan zijn er niet veel renners die in dat gat kunnen stappen. Maar voor het rondewerk en de Vlaamse klassiekers zitten ze goed.

Voor de heuvelachtige eendagswedstrijden op WorldTour-niveau kunnen ze naast Wout Poels nog wel een sterke pion gebruiken. Al zou Buitrago ook in die rol kunnen groeien, maar de vraag is of hij dat liever doet dan klassementen rijden of etappes najagen in het rondewerk. Bovendien mist de ploeg een absolute topsprinter, maar met Phil Bauhaus hebben ze wel iemand die op goede dagen de wereldtop kan vloeren.

Welke talenten komen eraan?

Wright (23) behoeft hierin geen uitleg meer en ook de bewierookte Milan (22) – die insiders vergelijken hem met Marcel Kittel, van origine ook tijdrijder en uitgegroeid tot een spierbundel die massasprints bij de vleet won – is al besproken. Buitrago is ook nog altijd maar 23 jaar. Toch hebben ze nog een aantal jongens die in potentie het nodige moeten kunnen bewerkstelligen. Eigenlijk hebben ze op alle vlakken wel een talent in de gelederen.

Kijken we naar het klimwerk, dan kom je snel uit bij Edoardo Zambanini (21). De Italiaan is na een lastige koers bovendien niet traag aan de meet. Op het gebied van tijdrijden zijn er Johan Price-Pejtersen (23) en Filip Maciejuk (23), al is die laatste vooral een erg sterke allrounder. Matevž Govekar (21) is dan weer heel rap na een lastige koers. Eerstejaarsprof Fran Miholjević (20) beschikt dan weer over een sterke motor, maar hij moet nog ontdekken waar zijn kracht ligt.

Tot slot ook nog even aandacht voor Rainer Kepplinger. De Oostenrijker is weliswaar ‘al’ 25 jaar, maar hij is nog een groentje in het wielerpeloton. Hij was namelijk een talentvol roeier en werd bij de jeugd zelfs wereldkampioen. Tijdens de coronapandemie ontdekte hij het wielrennen, toen in 2020 alles stil lag. Een jaar later tekende hij bij een Oostenrijkse Continental-ploeg en anderhalf jaar later – na sterke prestaties – was Bahrain Victorious overtuigd en legde hem vast. Is Rainer Kepplinger een nieuwe Primož Roglič?

Nieuw in de selectie van 2023

Nikias Arndt (Team DSM)

Rainer Kepplinger (Hrinkow Advarics Cycleang)

Fran Miholjević (CT Friuli ASD)

Andrea Pasqualon (Intermarché-Circus-Wanty)

Dušan Rajović (Team Corratec)

Cameron Scott (ARA Pro Racing Sunshine Coast)

Sergio Tu (CT Friuli ASD)

Vertrokken

Sonny Colbrelli (gestopt)

Chun Kai Feng (Utsunomiya Blitzen)

Domen Novak (UAE Emirates)

Alejandro Osorio (GW Shimano-Sidermec)

Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan)

Dylan Teuns (Israel-Premier Tech)

Jan Tratnik (Jumbo-Visma)

Stephen Williams (Israel-Premier Tech)

Steekkaart Bahrain Victorious Land:

Sponsoren: Overheidsinstelling (Bahrain Economic Development Board) en een oliemaatschappij (Bapco)

Sinds: 2017(eerder Bahrain-Merida en Bahrain-McLaren)

UCI-afkorting: TBV

Fietsensponsor: Merida

Groepset: Shimano

Tenue 2023: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Milaan-San Remo –

Waalse Pijl –

Omloop Het Nieuwsblad –

Ronde van Lombardije –

Giro d’Italia – en 5e in eindklassement + 1 ritzege Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: Bahrain Victorious – Kopmannen staan op na wegvallen Sonny Colbrelli

Selectie Bahrain Victorious 2023

Wielerploegen 2023