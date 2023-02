EF Education-EasyPost mikt in 2023 op veel meer dan alleen lijfsbehoud

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. We trappen de week af met een ploeg in opkomst: EF Education-EasyPost.

Waarom de stevige kwaliteitsinjectie?

Ondanks dat de ploeg maar vier nieuwkomers telt, komt EF Education-EasyPost als een van de winnaars uit de transferperiode. Met regerend olympisch kampioen Richard Carapaz werd een potentiële grote ronde-winnaar binnengehaald en daarvan zijn er nu eenmaal niet zo veel. De 29-jarige Ecuadoraan werd afgelopen seizoen nog tweede in de Giro d’Italia, die hij in 2019 ook al eens won. Een jaar later werd Carapaz tweede in de Vuelta a España en in 2021 eindigde hij als derde in de Tour de France.

Ook in andere WorldTour-rittenkoersen is de aanvalslustige klimmer een garantie op succes en dat is een renner die teammanager Jonathan Vaughters nog niet had. Ook de komst van Mikkel Frøhlich Honoré zal het team goed doen. De 26-jarige Deen hikt tegen zijn grote doorbraak aan, maar die kans kreeg hij door de grote concurrentie voor het voorjaar niet bij Soudal-Quick-Step. EF Education-EasyPost kocht hem over en daarvan zullen ze geen spijt krijgen. Dat is nodig ook, want de Amerikanen willen niet net als vorig jaar weer in degradatienood komen.

Honoré werd al eens derde in zowel Clásica San Sebastián en de Bretagne Classic. Ook in allerlei kleinere, lastige eendagskoersen – denk aan de Primus Classic, Ardèche en Drôme Classic, maar ook twee keer top-11 in de Canadese WorldTour-wedstrijden – bewees de Deen zich. Bij EF Education-EasyPost krijgt hij nu de kans om dat ook in het voorjaar te tonen. Kijk niet raar op als hij als dark horse plots de Amstel Gold Race wint. Samen met toptalent Andrea Piccolo – die in augustus tussentijds overkwam – vormt hij een ijzersterk duo.

Waar ligt de kracht van deze ploeg?

Aanvallen. Maar eigenlijk overal, behoudens in de massasprints. Al was dat de laatste jaren ook al zo. En toen kwam het er ook niet uit. Maar dat is misschien ook niet verwonderlijk. EF Education-EasyPost heeft een hip en modern karakter. Dat geeft de ploeg een uitstraling, waarbij lijkt of alles tiptop geregeld is. Toch zou het weleens kunnen dat dit anders zit. Zo heeft het team dit jaar bijvoorbeeld geen sponsor voor de groepset, schoenen, bidons en houders en het wagenpark. Daarmee zijn ze de enige van de 22 beste teams ter wereld.

Welke renners moeten voor de voornaamste resultaten zorgen?

Ondanks bovenstaande, kunnen ze op elk vlak scoren. Met Carapaz hebben ze dus een nieuwe kopman voor het rondewerk, waar hij met klimmers Simon Carr, Jefferson Alexander Cepeda en Merhawi Kudus goede ondersteuning vindt. Zelf kunnen zij ook goede klassementen rijden, maar daarvoor komen Hugh Carthy, Esteban Chaves, Mark Padun, Neilson Powless en Rigoberto Urán eerder in aanmerking. Powless, Odd Christian Eiking en de eerder genoemde Honoré en Piccolo zijn de troeven voor de heuvelklassiekers.

In het Vlaamse voorjaar rekent de ploeg dan weer op Alberto Bettiol, die in 2019 al bewees de Ronde van Vlaanderen te kunnen winnen als op een dag alles goed valt. Door het verlies van Sebastian Langeveld en Michael Valgren, is de ploeg op dit vlak wel wat verzwakt. Wellicht dat Honoré dat kan oppakken, samen met de loeisterke allrounder Magnus Cort en tijdritmachine Stefan Bissegger. Een topspurter hebben ze niet, maar daardoor krijgt machtsprinter Marijn van den Berg wel alle kansen die hij wil.

Wie kunnen er dit jaar doorbreken?

In de eerste plaats is het dan uitkijken naar Honoré, Piccolo en Van den Berg. Ook blijft Vaughters veel vertrouwen houden in Padun, die zich nog moet bewijzen als klassementsrenner. Bissegger behoort daarnaast in het tijdrijden tot de besten ter wereld, maar die aansluiting zoekt hij ook in de Vlaamse klassiekers. Dat geldt ook voor de Duitser Jonas Rutsch. Zijn landgenoot en klimmer Georg Steinhauser kunnen we wellicht ook meer van voren gaan zien, net als de sterke rasaanvaller Ben Healy. Kijk ook uit naar rondetalent Sean Quinn.

Hoe staat het met Michael Valgren?

De grillige Michael Valgren kwam vorig jaar tijdens La Route d’Occitanie zwaar ten val en hield daar carrièrebedreigende blessures aan over. Het heeft ertoe geleid dat de 31-jarige Deen dit jaar uitkomt voor de opleidingsploeg van EF Education-EasyPost. Omdat het WorldTeam het maximale aantal van dertig renners heeft vastgelegd, zit een tussentijdse transfer er voor Valgren ook niet in.

De voormalig winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, de Amstel Gold Race en WK-brons is echter vastberaden om terug te keren. Maar de sterke Deen – die topresultaten afwisselt met onthutsend slechte periodes – zal in ieder geval in 2023 geen WorldTour-wedstrijden afwerken voor de ploeg van Vaughters. Valgren-fans moeten hem dus een jaar missen op het hoogste niveau, maar als het aan de Deen ligt, is dat in 2024 niet meer het geval.

Nieuw in de selectie van 2023

Andrey Amador (INEOS Grenadiers)

Stefan de Bod (Astana Qazaqstan)

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)

Mikkel Frøhlich Honoré (Quick-Step-Alpha Vinyl)

Vertrokken

Daniel Arroyave (Orgullo Paisa)

Ruben Guerreiro (Movistar)

Alex Howes (gestopt)

Sebastian Langeveld (gestopt)

Lachlan Morton (alternatief programma binnen deze ploeg)

Michael Valgren (EF Education-NIPPO Development)

Steekkaart EF Education-EasyPost Land:

Sponsoren: Een aanbieder van taalonderwijsreizen (EF) en een Amerikaans postbedrijf (EasyPost)

Sinds: 2004 (eerder onder meer TIAA-CREF, Slipstream-Chipotle, Garmin-Cervélo, Cannondale-Drapac en EF Education-Nippo)

UCI-afkorting: EFE

Fietsensponsor: Cannondale

Groepset: geen sponsor

Tenue 2022 Vijf belangrijkste resultaten 2022

Mont Ventoux Dénivelé Challenge – &

Ronde van Zwitserland – 4e in het eindklassement

Vuelta a España – 7e in het eindklassement + 1 ritzege

Tour de France – 12e in het eindklassement + 1 ritzege

Giro d’Italia – 9e in het eindklassement Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: EF Education-EasyPost – Kleurrijk? Kleurloos!

