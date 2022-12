Rapportcijfers 2022: Groupama-FDJ – Arnaud Démare haalt zijn gram

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. Vandaag de beste Franse ploeg van afgelopen jaar, de nummer zeven op de UCI Team Ranking: Groupama-FDJ.

Doelen 2022

Groupama-FDJ ging met een aantal gerichte doelstellingen het jaar in. Opvallend: er werd met geen woord gerept over het voorjaar. De aandacht ging vooral uit naar ritzeges in de Giro d’Italia met Arnaud Démare. Daarnaast wilde de ploeg van Marc Madiot in de Tour de France voor het eindpodium gaan. De aangewezen renner voor die opdracht was David Gaudu.

Klassiekers

Hoewel er bij de ambities voor 2022 amper gesproken werd over de voorjaarsklassiekers, maakten de Fransen daar wel enorm veel indruk. Drie keer stonden ze op het podium: twee keer Stefan Küng (Parijs-Roubaix en de E3 Saxo Bank Classic) en Valentin Madouas (Ronde van Vlaanderen). Daarnaast werden er nog een flink aantal ereplaatsen behaald. Zo werd Attila Valter na een sterke koers knap vierde in Strade Bianche en was Rudy Molard twee keer achtste in de heuvelklassiekers Waalse Pijl en Ronde van Lombardije. Küng was de grootste slokop: hij werd ook nog zesde in Dwars Door Vlaanderen en tiende in de Amstel Gold Race.

Belangrijkste resultaten

Ronde van Vlaanderen – (Valentin Madouas)

Parijs-Roubaix – (Stefan Küng)

E3 Saxo Bank Classic – (Stefan Küng)

Strade Bianche – 4e (Attila Valter)

Dwars Door Vlaanderen – 6e (Stefan Küng)

Ronde van Lombardije – 8e (Rudy Molard)

Amstel Gold Race – 8e (Stefan Küng)

Waalse Pijl – 8e (Rudy Molard)

Milaan-San Remo – 10e (Arnaud Démare)

Grote rondes

In de Giro d’Italia vertrok Groupama-FDJ met een voltallige sprinttrein in dienst van kopman Arnaud Démare. In de eerste massasprint resulteerde dat in een tweede plaats, maar in de volgende twee was het wel raak voor de Fransman. Later in de ronde won hij nog een derde etappe en daarna hees hij zich over de bergen, om een huldiging als winnaar van het puntenklassement te ondergaan in Verona. Attila Valter kreeg de ruimte om voor een goed klassement te gaan, maar de Hongaarse klimmer ging gebukt onder de hoge verwachtingen.

Met een ijzersterke selectie trok de Franse equipe vervolgens naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar: de Tour de France. David Gaudu was er de kopman, met meesterknecht Valentin Madouas, tempobeul Stefan Küng en klimmer Michael Storer als zijn voornaamste helpers. Thibaut Pinot was ook mee in een vrije rol. Ondanks dat er geen ritzege werd geboekt en het podium niet werd gehaald, zal Marc Madiot blij zijn geweest met de prestaties van zijn team. Gaudu werd namelijk vierde, terwijl Madouas ook in de top-10 eindigde. Pinot werd op zijn beurt veertiende en roerde zich drie keer in de vroeg vlucht.

Démare was de sprintkoning in de Giro - foto: Cor Vos Gaudu reed een sterke Tour de France - foto: Cor Vos

De Vuelta a España werd vervolgens een teleurstelling voor Groupama-FDJ. Thibaut Pinot zocht er opnieuw de aanval, maar dat werd niet beloond. Ook de andere renners konden zich niet meteen tonen. Quentin Pacher was er nog het dichtste bij. Hij werd tweede in de zeventiende etappe op de muur van Tentudía. Rigoberto Urán doorboorde daar de Franse satisfaction. Uiteindelijk was Pinot op plek zeventien de beste renner in het eindklassement.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – (puntenklassement) + ritzeges (Arnaud Démare)

Tour de France – 4e (David Gaudu)

Vuelta a España – 17e (Thibaut Pinot)

Overige wedstrijden

Wat opvalt aan het jaar van Groupama-FDJ is dat er niet veel gewonnen werd. De teller stokte bij twintig zeges, waarvan zes in de WorldTour. Drie daarvan waren in de Giro. Verder tellen we nog ritzeges van David Gaudu en Thibaut Pinot in respectievelijk het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland. Arnaud Démare spurtte in de Ronde van Polen ook nog naar een zege. Met de Tour de Doubs (Valentin Madouas), Parijs-Tours, GP d’Isbergues (Démare) en Chrono des Nations (Stefan Küng) werden vier eendaagsen op het palmares geschreven. De Tour Poitou-Charentes (Küng) was de enige gewonnen rittenkoers.

De Fransen waren vooral als collectief sterk in de breedte. In meerdere koersen werd er door meerdere renners kort geëindigd, zonder dat er meteen gewonnen werd. Dat leverde veel punten op en zodoende zijn ze zo hoog geëindigd op de UCI Team Ranking. Arnaud Démare, Stefan Küng en David Gaudu stonden op hun strepen, terwijl Thibaut Pinot weer langzaam terug groeit naar zijn oude niveau. Maar ook Valentin Madouas bonst steeds harder op de kopmanschap-deur. Al bij al kunnen de Fransen terugkijken op een goed jaar: verrassend sterk in de klassiekers (weliswaar zonder uitschieter), Giro-missie geslaagd met Arnaud Démare en net naast het beoogde podium in de Tour de France.

Belangrijkste resultaten

Parijs-Tours – (Arnaud Démare)

Ronde van Zwitserland – 5e (Stefan Küng)

GP Cycliste de Montréal – 5e (David Gaudu)

Tour of the Alps – eindklassement + ritzege (Michael Storer)

Tour de Luxembourg – eindklassement + ritzeges (Valentin Madous)

Tirreno-Adriatico – 8e (Thibaut Pinot)

Eindcijfer

