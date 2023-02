Alpecin-Deceuninck gaat als collectief grote speler zijn in het voorjaar van 2023

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweeks een nieuwe ploeg die we doorlichten. De volgende ploeg is promovendus Alpecin-Deceuninck.

Wat is er veranderd?

De grootste verandering is uiteraard het verschil in status. Alpecin-Deceuninck is door de promotie niet langer een ProTeam, maar ze maakt nu deel uit van het WorldTour-peloton. Dat betekent ook dat er financieel een stap gezet is. Het minimumloon van aller renners verhoogt bij promotie en om meteen mee te doen op het hoogste niveau was er ook een kwaliteitsimpuls nodig. Dat is gelukt, mede dankzij een gestegen budget. Volgens ingewijden zou Alpecin-Deceuninck nu in het derde kwart van de WorldTour-budgetten staan, rond plek twaalf.

Qua renners is er ook het een en ander veranderd. Zo zien we topsprinter Tim Merlier niet terug en heeft ook de potentiële klassementskopman Jay Vine andere oorden opgezocht. Sjoerd Bax is eveneens vertrokken, nadat hij een goed najaar draaide. David van der Poel doet dan weer een stapje terug naar de opleidingsploeg. Daartegenover staat de komst van nieuwe speerpunten in de klassiekers: Søren Kragh Andersen en Quinten Hermans. Dat zijn renners die finales kunnen rijden én winnen, net onder Mathieu van der Poel. Het geeft de ploeg meer mogelijkheden.

Hoe groot is het verlies van Tim Merlier?

In de eerste maanden zullen ze dat wellicht wel gaan voelen, omdat Merlier ook in de vlakkere voorjaarsklassiekers zijn partij kon meeblazen. Zijn opvolgers moeten dat nog bewijzen. Met Kaden Groves is er in ieder geval een jongere en completere vervanger voor Merlier bij gekomen. De 24-jarige Australiër staat bekend als Michael Matthews lite. Op pure snelheid is hij misschien (nog) niet van het niveau als Merlier, maar hij is wel in staat koersen met een zwaarder profiel te overleven. Bovendien bewees Groves zich vorig jaar nog met een ritzege in de Ronde van Spanje.

Ook de komst van Jensen Plowright is een prestatie op zich. De Australiër was afgelopen jaar in het U23-circuit intrinsiek de snelste. Dat het de gebroeders Roodhooft gelukt is om dit sprinttalent uit de uiterst succesvolle opleidingsstructuur van Groupama-FDJ weg te kapen, verdient complimenten. Plowright zal alleen nog wel de nodige vlieguren moeten maken om zijn potentie tot wasdom te laten komen. En dan is er ook nog altijd Jakub Mareczko. De Italiaan met zijn eigenzinnige sprintstijl werd vorig jaar als lucky shot binnengehaald, maar dat moet nog blijken.

Wat ook nog meespeelt: Alpecin-Deceuninck lijkt te hebben ingekocht aan de hand van het Moneyball-principe. Groves en Plowright zijn één op één geen gelijkwaardige vervangers voor Merlier. Maar de gebroeders Roodhooft lijken vooral te hebben gekeken op welke posities zij kracht nodig hadden om de beide Australiërs toch te kunnen optimaliseren. Lead out Jonas Rickaert staat nog een tijdje buitenspel en vooral op die positie werd er naar specifieke kwaliteiten gekeken. Zodoende werden Robbe Ghys en in extremis Ramon Sinkeldam toegevoegd aan de sprinttrein.

Wat betekenen de versterkingen voor Mathieu van der Poel?

Veel. Uiteraard is de Nederlander nog altijd met afstand de grootste kopman binnen Alpecin-Deceuninck, maar die ploeg liet de laatste twee seizoenen al zien veel meer te zijn dan MVDP alleen. Dat zal naar verwachting komend seizoen alleen nog maar toenemen. En dus rust er (nog) minder druk op de schouder van de Nederlander. In de klassiekers – zowel de Vlaamse als Ardennen – kan hij nu meerdere kaarten spelen dankzij de komst van Kragh Andersen en Hermans. Sterker nog: na Jumbo-Visma kan Alpecin-Deceuninck wel uitgroeien tot de sterkste ploeg van het klassieke voorjaar. Meer nog dan dé klassiekerploeg bij uitstek, Soudal-Quick-Step.

Ook in de grote rondes hoeft er niets voor Van der Poel, al is dat tegen het aard van het beestje in. Het feit is er dat er nu meer renners zijn die in potentie ritten kunnen winnen in de grote rondes én dat die renners betere omkadering hebben gekregen om tot die prestaties te kunnen komen.

Hoe groot is het probleem dat ze geen klassementsrenner hebben?

In het huidige WorldTour-spectrum moet je als ploeg bij de laatste helft van alle budgetten, op ieder vlak proberen te scoren. En dus ook in de klassementen. Toch is juist Alpecin-Deceuninck de levende uitzondering op die ongeschreven regel. Ze doen de laatste jaren immers niets anders dan focussen op de sprints en de klassiekers en net daarmee hebben ze promotie naar de WorldTour afgedwongen. Net op die twee vlakken is er – bewust – versterkt en dus zou het ontbreken van een klassementskopman geen moer moeten uitmaken voor de Belgische ploeg.

Wel stelde Philip Roodhooft op de ploegpresentatie in januari dat een klassementsrenner de volgende stap is in de evolutie van Alpecin-Deceuninck. Maar aan een topper op dat vlak hangt tegenwoordig een flink prijskaartje en ook qua ondersteuning zou dat een grote investering betekenen. Dat budget is er op dit moment simpelweg niet. Door het maken van duidelijke keuzes moeten de sportieve prestaties straks leiden tot het toevoegen van deze pijler binnen de Belgische promovendus. Al zou Robbert Stannard in 2023 zo maar kunnen opstaan.

Wat zit eraan te komen qua opvolging?

Hoewel Kragh Andersen met zijn 28 jaar de oudste kopman is, bouwen de broers Roodhooft aan de onderkant ook aan de ploeg van morgen. Renners als allrounders Maurice Ballerstedt, Fabio Van den Bossche en Stannard, sprinters Plowright, Groves én Jasper Philipsen zijn allemaal nog geen 25 jaar en hebben de toekomst voor zich. Maar ze maken ook veel gebruik van de UCI-mixregel met de opleidingsploeg. Daar huizen toekomstig sprintaantrekker Timo Kielich, eRacer Alex Bogna, sprinttalentje Henri Uhlig en toekomstig klassiekerman Siebe Roesems.

In die ploeg rijdt echter ook een absoluut groeibriljant, die komend jaar veel Pro Series-koersen gaat rijden met het WorldTeam. We hebben het dan over de Fransman Axel Laurance. Hij verkoos deze constructie boven een WorldTour-contract bij Intermarché-Wanty-Gobert. Toch bewees Laurance zich al op het allerhoogste niveau. In de lastige klassieker Bretagne Classic bleef alleen Wout van Aert hem voor. De Fransman overleeft vrij gemakkelijk een zware koers en kan daarna rekenen op een heel sterk eindschot. Een gevoelige versterking met het oog op de toekomst.

Nieuw in de selectie van 2023

Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck Development Team)

Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise)

Kaden Groves (BikeExchange-Jayco)

Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

Søren Kragh Andersen (Team DSM)

Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck Development Team)

Jensen Plowright (Groupama-FDJ U23)

Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

Vertrokken

Edward Anderson (n.n.b.)

Sjoerd Bax (UAE Emirates)

Floris De Tier (Bingoal WB)

Tim Merlier (Soudal-Quick-Step)

David van der Poel (Alpecin-Deceuninck Development Team)

Scott Thwaites (gestopt)

Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB)

Julien Vermote (n.n.b.)

Jay Vine (UAE Emirates)

Steekkaart Alpecin-Deceuninck Land:

Sinds: 2009 (eerder o.a. BKCP-Powerplus, Corendon-Circus & Alpecin-Fenix)

UCI-afkorting: ADC

Fiets: Canyon

Groepset: Shimano

Tenue: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Ronde van Vlaanderen –

Tour de France – 2 ritzeges

Giro d’Italia – 3 ritzeges

Vuelta a España – 2 ritzeges

Dwars door Vlaanderen – Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: Alpecin-Deceuninck – Al lang niet meer afhankelijk van Mathieu van der Poel

Selectie Alpecin-Deceuninck 2023