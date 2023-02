Trek-Segafredo moet het in 2023 hebben van klassiekers en rittenkapen

In de rubriek Wielerploegen 2023 blikken we vooruit op het nieuwe wielerjaar, dat volgens de meeste liefhebbers pas écht van start gaat met Omloop Het Nieuwsblad. Tot het Belgische Openingsweekend tellen we af met elke doordeweekse dag een nieuwe ploeg die we doorlichten. De volgende in deze rubriek is Trek-Segafredo.

Waarom ligt er zo veel gewicht op de klassiekers?

Omdat Trek-Segafredo daar simpelweg de goede renners voor heeft. Op papier is Jasper Stuyven de grootste naam, met Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne én Milaan-San Remo op zijn palmares. Kopman is echter oud-wereldkampioen Mads Pedersen. De sterke en snelle Deen won immers ook al eens Kuurne-Brussel-Kuurne en ook Gent-Wevelgem. Net als EF Education-EasyPost heeft deze Amerikaanse ploeg een sterke uitstraling. Maar ook hier kunnen ze niet met geld smijten en daarom moeten ze gerichte keuzes maken.

Wie de resultaten van de laatste jaren erbij pakt, ziet ook dat Trek-Segafredo altijd op de afspraak is in het voorjaar. Vorig jaar werd er weliswaar geen enkele keer het podium gehaald, maar top 10-plaatsen waren er bij de vleet. Net alleen door Pedersen en Stuyven overigens, want ook Bauke Mollema (Ronde van Lombardije), Quinn Simmons (Strade Bianche) en de inmiddels vertrokken Alexander Kamp (Amstel Gold Race) deden hun duit in het zakje. Vooral rondom Simmons zijn de verwachtingen hooggespannen.

In hoeverre is Trek-Segafredo als voorjaarsblok ingehaald door andere teams?

Never change a winning team. Dat is ongeveer het credo voor dit Amerikaanse team. Je kunt ook zeggen dat stilstand achteruitgang is, maar die vlieger gaat toch niet helemaal op voor Trek-Segafredo. Feit is wel dat er aan de top in het voorjaar een aantal sterke ploegen in de breedte zijn bijgekomen. Uiteraard, Jumbo-Visma is de beste ploeg op dat vlak. Soudal-Quick-Step was dat altijd, maar mag je nooit uitvlakken. Groupama-FDJ is vorig jaar ook in die rol gegroeid en dit jaar komt Alpecin-Deceuninck daar bij. Maar Trek hoort daar ook zeker thuis.

Wie moet er voor succes zorgen in het rondewerk?

Dat is tweeledig. Een absolute klepper voor podia in de grote rondes, hebben ze bij Trek-Segafredo niet. Juan Pedro López liet vorig jaar zien dat ze echter wel kunnen verrassen. Met talenten als Mattias Skjelmose en op termijn ook Antonio Tiberi en misschien zelfs Mathias Vacek, hebben ze meer renners in hun stal die in het rondewerk kunnen verrassen in het klassement.

Giulio Ciccone en Mollema hebben die episode in hun carrière waarschijnlijk achter zich gelaten. Maar met hun kwaliteiten zijn zij wel heel sterke rittenkapers. De Amerikanen hebben ook geen topsprinter in hun rangen, maar in de jongste Ronde van Spanje liet Pedersen zien dat dit helemaal niet nodig is. De Deen spurtte naar drie ritzeges, nadat hij als rittenkaper ook al eentje in de Tour de France won.

Welke koersen passen verder goed bij dit team?

Naast de voorjaarsklassiekers en de grote rondes, komt het team ook in andere eendagswedstrijden goed voor de dag. Denk dan aan Clásica San Sebastián, het Canadese tweeluik, de Bretagne Classic en de Italiaanse herfstklassiekers. Met de verschillende talenten kunnen ze ook scoren in de kleinere rondjes uit het Pro Series-circuit. Daar verzamelde Skjelmose vorig jaar een legio ereplaatsen en zelfs een aantal zeges. Tiberi en Vacek zouden dat dit jaar kunnen overnemen, nu de Deen een zwaarder programma gaat rijden.

Wat is de rol van Thibau Nys en Daan Hoole?

Beiden staan te boek als talent en zullen daarom ook een programma op maat krijgen. Allrounder Daan Hoole staat erop voor een heel aantal Vlaamse klassiekers – als helper voor de kopmannen – dit voorjaar en lijkt zich die kant op te manifesteren. Nys maakt in Nokere Koerse zijn seizoensdebuut en zal voornamelijk een programma afwerken onder het WorldTour-niveau. Trek-Segafredo wil hem rustig brengen. Met Marc Brustenga en vooral Filippo Baroncini heeft Trek-Segafredo nog een paar pareltjes in hun rangen.

De Italiaan werd in Leuven (2021) nog wereldkampioen bij de beloften. In de tweede lijn tekende hij vorig jaar al een aantal veelbelovende resultaten op, ondanks een moeilijke start door een blessure. Baroncini heeft echter alles in zich om het te maken en wie weet zien we daarvan dit seizoen al de eerste lichtpunten.

Nieuw in de selectie van 2023

Thibau Nys (Baloise Trek Lions)

Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli)

Mathias Vacek (CK Pribram-Fany Gastro)

Vertrokken

Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling)

Jakob Egholm (Restaurant Suri-Carl Ras)

Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling)

Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling)

Simon Pellaud (Tudor Pro Cycling)

Steekkaart Trek-Segafredo Land:

Sponsoren: Amerikaanse fietsfabrikant (Trek) en Italiaans koffiemerk (Segafredo)

Sinds: 2011 (Leopard-Trek, RadioShack-Nissan en Trek Factory Racing)

UCI-afkorting: TFS

Fietsensponsor: Trek

Groepset: SRAM

Tenue 2023: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Parijs-Tours –

Bretagne Classic –

Giro d’Italia – 10e in het eindklassement + jongerenklassement + 1 ritzege

Tour de France – 1 ritzege

Vuelta a España – in het puntenklassement) + 3 ritzeges Uitgebreide terugblik op 2022 Lees meer: Rapportcijfers 2022: Trek-Segafredo – Mads Pedersen mist de kers op de taart

Selectie Trek-Segafredo 2023

