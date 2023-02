Soudal-Quick-Step gaat in 2023 verder met transformeren

Welke stempel drukt Remco Evenepoel op dit team?

Een behoorlijke. Sinds zijn komst in 2019 is de nog altijd maar 23-jarige Belg uitgegroeid van toptalent tot de absolute kopman van Soudal-Quick-Step. En ja, daarbij heeft hij zijn voorganger Julian Alaphilippe ingehaald. Eigenhandig redde de jongeling vorig seizoen het voorjaar van The Wolfpack, door met Luik-Bastenaken-Luik de laatste strohalm te pakken. Het is dan ook logisch dat het team steeds meer de vorm krijgt naar welke richting Evenepoel op beweegt. De rest van de ploeg zal dan ook moeten dansen naar de pijpen van de jonge, Belgische wereldkampioen. Aan Patrick Lefevere de opdracht om de overige ego’s daar zo goed mogelijk tussen te managen.

Wat betekent de komst van Tim Merlier voor Fabio Jakobsen?

Voor Europees kampioen Fabio Jakobsen verandert er niet veel in 2023. Uiteraard, met Tim Merlier is er een nieuwe sprinter binnenboord gehaald die intrinsiek sneller is dan de interne concurrentie van de laatste jaren. De Nederlandse sprintbom heeft echter bewezen met dat gegeven om te kunnen gaan; de laatste jaren reed hij immers ook al in de ploeg met Elia Viviani, Sam Bennett en Mark Cavendish. Ook nu weet de Nederlander dat hij naar de Tour de France kan, mits hij aantoont beter te zijn dan Belgisch kampioen Tim Merlier. Ook hij is overigens bekend met de situatie. De laatste jaren moest hij de massasprints delen met Jasper Philipsen.

Waarom legt Patrick Lefevere druk bij Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen?

De flamboyante teammanager zal ook gezien hebben dat zijn twee kopmannen – om verschillende redenen – niet gebracht hebben wat Lefevere voor hen betaald heeft. De Fransman en de Deen hebben allebei nog een doorlopend contract en dus heeft Lefevere met een aantal uitspraken in de media zijn renners op scherp gezet. In vorm zijn het ook meteen de beste troeven die Soudal-Quick-Step heeft met betrekking tot respectievelijk de Ardennenklassiekers (Alaphilippe) en de Vlaamse kasseikoersen (Asgreen). Lefevere wil met andere woorden waar voor zijn investering.

Wie moeten voor de voornaamste resultaten zorgen?

De vijf belangrijkste namen voor deze post hebben jullie al kunnen lezen: Evenepoel, Jakobsen, Merlier, Alaphilippe en Asgreen. Toch staat Soudal-Quick-Step erom bekend om veel te winnen in een seizoen en dat doet ze ook vaak met veel verschillende renners. We kunnen alvast overwinningen in potlood opschrijven voor Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Yves Lampaert, Mauro Schmid, Florian Sénéchal, Mauri Vansevenant en de derde sprinter binnen de blauwe brigade, Ethan Vernon. Die laatste won overigens al de Trofeo Palma; Jakobsen zegevierde ook al.

De sprinttrein van de blauwhemden is wel alvast op punt. Met Michael Mørkøv hebben ze misschien wel de beste lead out ter wereld en nieuwkomer Casper Pedersen moet van hem de kneepjes van het vak leren. Op die manier hoopt Lefevere ook een toekomstbestendige sprintloods binnenboord te hebben, die strak kan samenwerken met Jakobsen, Merlier en tevens Vernon.

In hoeverre kunnen we nog spreken van een echte klassiekerploeg?

Eigenlijk niet. Jumbo-Visma zit sinds 2020 op de top van de apenrots – al zorgde Asgreen er in 2021 voor de laatste stuiptrekking. Heel opvallend is dat nu ook weer niet, want sinds 2017 verloor Patrick Lefevere op dit gebied Tom Boonen, Matteo Trentin, Niki Terpstra, Philippe Gilbert en Zdeněk Štybar. In diezelfde tijdspanne kwamen daar alleen Florian Sénéchal en Asgreen voor terug. Uiteraard kan Soudal-Quick-Step nog een prima team opstellen voor de Vlaamse klassiekers, met onder meer Alaphilippe, Asgreen, Ballerini, Lampaert en Sénéchal.

Maar om eerlijk te zijn: dat is niet meer het oersterke collectief waarmee Patrick Lefevere jarenlang succesvol is geweest. Waar 2022 al desastreus verliep, is de concurrentie voor het komende wielerseizoen alleen maar toegenomen. Wereldtoppers en toptalenten als Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en Biniam Girmay vissen in dezelfde vijver. Zij lagen bovendien allemaal nog vast, waardoor het niet mogelijk was een nieuwe kopman binnen te hengelen. Ook werd er met het beschikbare budget andere keuzes gemaakt dan richting het voorjaar: een tweede topsprinter, een nieuwe lead out-man én een klimknecht in functie van Evenepoel.

Wat dat aangaat vatte Patrick Lefevere onlangs treffend samen wat Soudal-Quick-Step dan wél is: een ploeg van evolutie.



Nieuw in de selectie van 2023

Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert)

Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck)

Casper Pedersen (Team DSM)

Vertrokken

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan)

Mikkel Frøhlich Honoré (EF Education-EasyPost)

Iljo Keisse (gestopt)

Stijn Steels (gestopt)

Zdeněk Štybar (Jayco-AlUla)

Steekkaart Soudal-Quick-Step Land:

Sinds: 2003 (eerder o.a. Quick-Step-Davitamon, Quick-Step-Innergetic, Omega Pharma-Quick-Step, Etixx-Quick-Step)

UCI-afkorting: SOQ

Fiets: Specialized

Groepset: Shimano

Tenue: Vijf belangrijkste resultaten 2022

Vuelta a España – eindklassement + 2 ritzeges

Luik-Bastenaken-Luik –

Tour de France – 2 ritzeges

Giro d’Italia – 1 ritzege

Clásica San Sebastián –

Selectie Soudal-Quick-Step 2023

