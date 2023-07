EF Education-Easy Post zet in op Jay Vine-traject met Jardi van der Lee

Jardi van der Lee, van clubrenner naar EF Education-EasyPost. Niet veel mensen zagen die overstap aankomen voor de 21-jarige Nederlander. “Het is niet alledaags dat je van je club naar de WorldTour gaat. Het is een heel opvallende transfer, denk ik”, weet ook Sebastian Langeveld, ploegleider en scout bij de nieuwe ploeg van Van der Lee.

Naast ploegleider is oud-Nederlands kampioen Langeveld ook nauw betrokken bij het analyseren en binnenhalen van renners bij EF Education-EasyPost. Recruitment, met een duur woord. Hij heeft vanuit die rol ook bijgedragen aan de transfer van Van der Lee. “Jardi is opgevallen omdat hij met eRacing eigenlijk heel goede prestaties neerzette. Daarbij kwam een vierde plaats in de Nations Cup Orlen GP, zijn eerste internationale uitslag. Dat heeft de doorslag gegeven om met hem in gesprek te gaan.”

“Uiteindelijk hebben we als ploeg het weloverwogen risico genomen, omdat ik denk dat er veel potentie in Jardi zit”, aldus Langeveld. “Hij is niet het enige voorbeeld. Jay Vine is ook vanuit eRacing in de WorldTour terechtgekomen en nu een topper in wording. Dat traject proberen we een beetje met Jardi in te gaan. Dat was een combinatie. Van data, hoe hij is als persoon en vooral de groeimarge die erin zit.”

Dit seizoen komt Van der Lee nog uit voor Willebrord Wil Vooruit. Voor die club won hij in mei nog de Bergomloop Simpelveld en mede door die prestatie en die in het eRacing, viel hij op bij de bondscoach. Van der Lee kon zo uitkomen in de Orlen GP (vierde) en de Vredeskoers (twaalfde) bij de beloften. In juli reed hij vooral nationale koersen in Nederland en België. En volgend jaar is hij prof in de WorldTour.

‘We plukken hem niet zomaar van de hometrainer’

“Voor die jongens is de WorldTour vaak makkelijker dan clubwedstrijden”, weet Langeveld. “Er is een verschil tussen pelotons, maar we plukken hem niet zomaar van de hometrainer. Een aantal resultaten op de weg zijn doorslaggevend geweest dat we het aangedurfd hebben. Hij is jong en door corona een beetje teruggeslagen in zijn ontwikkeling.”

Op welk terrein gaan we Van der Lee dan in actie zien komen de komende jaren bij EF Education-EasyPost. “Van de data die wij gezien hebben, en wat ik kan zien, gaat zijn specialiteit uit naar het klimmen”, aldus de ploegleider. “Daar gaan we hem in ontwikkelen, maar de rest moeten we daarbij niet vergeten.”

