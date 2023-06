Van eRacing kampioen tot plotseling klimtalent op de weg: wie is Jardi van der Lee?

Interview

Wie de naam Jardi van der Lee hoort, zal wellicht de wenkbrauwen even fronsen. De 21-jarige Schiedammer is namelijk nog niet zo bekend, maar timmert op het nationale en internationale niveau aan de weg. Zo schreef hij afgelopen maand nog de Omloop van Simpelveld op zijn naam én behaalde hij de nummer één positie in Zwift eRacing U23. Maar hij werd ook vierde in zijn eerste klimkoers op internationaal niveau. Wie is deze talentvolle renner van Willebrord Wil Vooruit? WielerFlits sprak hem.

In de maand mei lijkt alles op zijn plek te vallen voor de 21-jarige Jardi van der Lee uit Schiedam. In de Nummer1 Limburg Trofee verovert de renner van Willebrord Wil Vooruit de bergtrui in de Topcompetitie. Ook schrijft hij de Omloop van Simpelveld op zijn naam, misschien wel de zwaarste niet-profklassieker van Nederland. Mocht dat nog niet genoeg zijn, weet hij in de kleuren van Nederland ook de vierde plek te behalen in de Orlen GP (UCI Nations Cup U23) in Polen. De prestaties blijven niet onopgemerkt.

“Veel mensen waren onder de indruk van mijn zege in Simpelveld. Het bleef in eerste instantie een beetje stil, maar nu zijn er steeds meer mensen die zich afvragen: goh, wie is dat eigenlijk?”, lacht Jardi van der Lee. De renner van Willebrord Wil Vooruit genoot voorheen weinig bekendheid en moet wennen aan de nieuwe situatie. “Mensen spraken vooral over de manier waarop ik won in de Omloop van Simpelveld. En dan laat ik daarna ook mijn goede vorm zien in de Orlen Grand Prix of Nations. Opeens willen mensen dan met je spreken.”

View this post on Instagram A post shared by Jardi Van Der Lee (@jardi_vanderlee)

Het kleine mannetje van veertien jaar geleden had dit niet kunnen dromen. Op zevenjarige leeftijd maakt Van der Lee in de omgeving van zijn geboortestad Schiedam kennis met wielrennen. Samen met zijn vader stapt hij op de fiets en maakt hij zijn eerste meters. “Dat ging eigenlijk redelijk goed en daardoor ben ik bij een club aangesloten. Zo is het balletje gaan rollen en ben ik in de loop van de tijd steeds meer wedstrijden gaan rijden.”

Niet alles kan een kans zijn

Die wedstrijden rijdt Van der Lee inmiddels in de clubkleuren van Willebrord Wil Vooruit, maar ook op jongere leeftijd merkte hij dat hij goed mee kon met de top. “Als tweedejaars junior merkte ik al wat mijn specialiteiten zijn. Dat zijn namelijk het aanvallen en het klimmen. Ook toen behaalde ik al goede resultaten in zware koersen met veel hoogtemeters. Sindsdien heb ik de stijgende lijn ingezet.”

Deze groei raakte in een stroomversnelling na een deelname aan de Ronde van Oost-Vlaanderen als gastrenner van zijn huidige club. “Tijdens die meerdaagse is er een gevoel ontstaan waardoor we deze samenwerking wilden aangaan. Zodoende ben ik bij Willebord Wil Vooruit gaan fietsen, maar wel met het plan om te zorgen dat ik in bepaalde klimkoersen, zoals de Omloop van Simpelveld, beter werd. Het doel was dat ik daar zou winnen.”

Het betekende een kantelpunt in de manier van koersen voor Van der Lee. “Voorheen was elke koers een kans. Maar het is dit jaar gebleken dat ik meestal een goed resultaat behaal, wanneer ik mij specifiek voorbereid op de koers.” De winst in Simpelveld is dan ook een bevestiging van de ingeslagen weg voor de Schiedammer.

View this post on Instagram A post shared by Jardi Van Der Lee (@jardi_vanderlee)

‘eRacing is eerlijk’

Niet alleen op de weg kent Van der Lee succes, maar ook in eRacing is hij succesvol. Afgelopen winter behaalde hij zelfs de nummer één positie in de Zwift Power ranking U23 en stond hij tweede in de ranking voor elite. “Het was na de eerste coronagolf dat ik ben begonnen met eRacing. Ik merkte dat gewoon lekker hard trappen op zo’n indoorfiets wel voor mij was weggelegd.”

Van der Lee laat dan ook graag zijn benen spreken in de online fietsomgeving. Juist de eerlijke en gelijke omstandigheden trekken hem naar de discipline toe. “eRacing is op het niveau waar ik fiets zeer transparant en dat zorgt voor eerlijke resultaten. Als je hard kan trappen en het beste van jezelf kan laten zien, in combinatie met de strategieën die je op Zwift moet toepassen, dan krijg je heel mooie duels.”

Zijn goede resultaten online leverden hem een plek op bij het Belgische Alpha eRacing. Daar kreeg hij de begeleiding en faciliteiten om de top te behalen. Een ontwikkeling die de jonge renner ook helpt in andere disciplines. “De inspanning die je levert tijdens eRacing is zo zwaar dat je er als renner sterker van wordt. Wanneer je dit goed combineert met duur- en intensiteitstrainingen, valt er veel winst te behalen voor op de weg.

‘Ik zie wel waar het schip strandt’

Het blijven verbeteren op de weg is dan nu ook een belangrijk doel voor Van der Lee. De 21-jarige mikt op het hoogst haalbare. “Ik weet van mezelf dat ik nog progressie kan boeken op bepaalde vlakken. Vooral ook op trainingsgebied, want ik train nog niet al te veel. In principe heb ik nu nog geen professionele begeleiding. Als ik nog beter kan worden dan ik nu al ben met deze resultaten, dan ben ik benieuwd waar dat gaat eindigen.”

View this post on Instagram A post shared by Jardi Van Der Lee (@jardi_vanderlee)

Het nadeel is wel dat de Schiedammer in zijn laatste beloftejaar zit, waardoor hij niet interessant is voor opleidingsploegen. Al lijkt hij zich daar weinig druk om te maken. “Je moet altijd vertrouwen houden. Voorafgaand aan dit jaar heb ik gezegd dat ik alles wil geven om het hoogste uit mezelf te halen. Dan zie ik wel waar het schip strandt.” Jongens als Oscar Riesebeek, Sjoerd Bax en recent Bart Lemmen hebben laten zien dat er mogelijkheden zijn zelfs nadat je belofte-af bent.

Op donderdag 8 juni staat Jardi van der Lee aan de start van de volgende koers in de UCI Nations Cup U23. In Tsjechië staat dan de meerdaagse Vredeskoers U23 op de kalender. “Ook daar is het gewoon weer laten zien waar mijn specialiteiten liggen. Ik vind het fijn dat het een meerdaagse koers is. Dan is het wat eerlijker. Je kan laten zien dat als het één dag wat minder is, dat je de dag erna wel in orde bent. Dat vind ik fijn.”

De proloog vormt in Tsjechië de eerste test, traditiegetrouw gevolgd door twee heuvelachtige ritten en een bergetappe. Meer daarover in een voorbeschouwing van WielerFlits, later deze week.