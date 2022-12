Rapportcijfers 2022: BORA-hansgrohe – Geslaagde transitie na tijdperk-Peter Sagan

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. We zijn aanbeland bij de nummer vier op de UCI Team Ranking van 2022: BORA-hansgrohe.

Doelen 2022

In het Peter Sagan-tijdperk was BORA-hansgrohe een belangrijk speler in het voorjaar, maar daar werd door het vertrek van de Slowaak nu van afgeweken. De verwachtingen voor dit deel van het seizoen werden naar beneden geschroefd. In het rondewerk daarentegen werd er flink ge-upgrade. Met drie kopmannen werd er in de Giro d’Italia gemikt op een top 5-klassering. Sam Bennett moest in de Tour de France zorgen voor ritzeges, terwijl Aleksandr Vlasov de vrijheid had om voor een klassement te gaan. In de Vuelta a España zou Sergio Higuita dan die rol toegespeeld krijgen, die er ook in de Ardennenklassiekers moest staan.

Klassiekers

In de Vlaamse klassiekers verzoop de Duitse ploeg volledig. Nieuwe aanwinst Nils Politt kon geen vuist ballen op de kasseien. Alleen in Dwars Door Vlaanderen werd hij vijfde, nadat hij de vroege vlucht wist te overleven. Toch behaalden de renners van BORA-hansgrohe een aantal mooie ereplaatsen. Vooral met dank aan Sergio Higuita, die tiende werd in Strade Bianche, vijfde in Luike-Bastenaken-Luik en in de herfst eindigde hij ook nog eens als vierde in de Ronde van Lombardije. Aleksandr Vlasov zorgde voor het grootste wapenfeit. De klimmer werd derde op de iconische helling van de Muur van Huy tijdens de Waalse Pijl.

Belangrijkste resultaten

Waalse Pijl – (Aleksandr Vlasov)

Ronde van Lombardije – 4e (Sergio Higuita)

Luik-Bastenaken-Luik – 5e (Sergio Higuita)

Dwars Door Vlaanderen – 5e (Nils Politt)

Strade Bianche – 10e (Sergio Higuita)

Grote rondes

In de Giro d’Italia ging BORA-hansgrohe van start met drie kopmannen voor het klassement: Emanuel Buchman, Wilco Kelderman en Jai Hindley. Op Blockhaus toonde de Australiër met ritwinst dat hij daarvoor de geknipte persoon was, nadat eerder ook Lennard Kämna al een etappezege had geboekt. Na zijn tweede plek in de veertiende etappe naar Turijn, steeg Hindley verder naar de tweede plek. Leider Richard Carapaz leek echter onfeilbaar. Totdat de Duitsers een putch uitdeelden in de voorlaatste etappe naar de Passo Fedaia. Kämna reed de Ecudoraan daar de vernieling in, waarna Hindley doortrok en het roze veiligstelde.

De Tour de France liep dan weer iets minder vlekkeloos. Sam Bennett raakte niet op tijd fit en moest verstek laten gaan. Danny van Poppel kwam tot twee top 5-noteringen in de sprints, terwijl Patrick Konrad en Lennard Kämna – die op een haar na won op La Planche des Belles Filles – hetzelfde deden tijdens een lange ontsnapping. Aleksandr Vlasov reed tijdens de gehele ronde geen enkele keer bij de eerste vijf, maar hij eindigde wel op die plek in het klassement, na Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Geraint Thomas en David Gaudu.

BORA-hansgrohe begon vervolgens voortvarend aan de Vuelta a España. Sprinter Sam Bennett won dankzij zijn wereldse lead out Danny van Poppel twee ritten op Nederlandse bodem. In het klassement speelden de Duitsers vervolgens geen rol. Wel reden ze een aanvalslustige Vuelta, waar Wilco Kelderman dichtbij de zege was op Peñas Blancas. Alleen Richard Carapaz bleef hem daar voor. Daarnaast was ook Danny van Poppel goed voor vier top 5-noteringen nadat Bennett uit de ronde was gestapt. Jai Hindley kwam er in de slotweek door en werd nog twee keer tweede, maar rukte niet verder op dan plek tien.

Kämna wint op de Etna in de Giro - foto: Cor Vos Hindley was de beste stervende zwaan op Blockhaus - foto: Cor Vos Eindwinnaar Hindley met de Trofeo Senza Fine - foto: Cor Vos Danny van Poppel kende een fantastisch seizoen in een nieuwe rol - foto: Cor Vos Vlasov werd vijfde in de Tour - foto: Cor Vos Bennett won in het 'Spaanse' Utrecht... - foto: Cor Vos ... en een dag later in het 'Spaanse' Breda - foto: Cor Vos Kelderman kreeg naar Estepona iedereen uit het wiel, behalve Carapaz - foto: Cor Vos

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – eindklassement (Jai Hindley) + ritzeges (Lennard Kämna, Jai Hindley)

Tour de France – 5e (Aleksandr Vlasov)

Vuelta a España – 10e (Jai Hindley) + ritzeges (Sam Bennett)

Overige wedstrijden

In totaal boekte BORA-hansgrohe dertig zeges n 2022. Daarbij vijf nationale titels en dertien zeges in de WorldTour. Vijf daarvan waren in de grote rondes. Naast de Giro d’Italia, wonnen de Duitsers nog twee rittenkoersen en twee klassiekers. Colombiaans kampioen Sergio Higuita was in maart de sterkste in de Ronde van Catalonië, terwijl Aleksandr Vlasov begin mei victorie kraaide in de Ronde van Romandie. Hij en Higuita wonnen daar ook allebei een rit. De Colombiaan werd dan weer tweede in de Ronde van Zwitserland, waar Vlasov een rit won. De dag erna moest hij in de leiderstrui thuisblijven vanwege een positieve coronatest.

Qua rondewerk op een lager niveau was Vlasov ook de beste in de Vuelta a Valenciana en schreef talent Giovanni Aleotti de Sibiu Cycling Tour op zijn naam, nadat hij daar twee ritten op zijn naam zette. In de WorldTour werd Vlasov nog derde in de Ronde van het Baskenland en vierde in de UAE Tour, terwijl Jai Hindley vijfde werd in Tirreno-Adriatico. Ook werden er voor de ploeg twee belangrijke eendagskoersen gewonnen. Sam Bennett werkte zich op de Dag van de Arbeid naar winst in Eschborn-Frankfurt, terwijl Marco Haller tijdens de BEMER Classic niemand minder dan Wout van Aert in de luren legde tijdens een sprint met vier.

Higuita was de beste in Catalonië - foto: Cor Vos Vlasov werd de beste in de Ronde van Romandie - foto: Cor Vos Higuita werd tweede in het eindklassement van e Ronde van Zwitserland - foto: Cor Vos Bennett won ook dankzij Van Poppel in Frankfurt - foto: Cor Vos Marco Haller verraste alles en iedereen in Hamburg - foto: Cor Vos

Belangrijkste resultaten

Ronde van Catalonië – (Sergio Higuita)

Ronde van Romandië – (Aleksandr Vlasov) + ritzeges (Sergio Higuita, Aleksandr Vlasov)

Eschborn-Frankfurt – (Sam Bennett)

BEMER Classic – (Marco Haller)

Ronde van Zwitserland – (Sergio Higuita) + ritzege (Aleksandr Vlasov)

Eindcijfer

