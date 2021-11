Rapportcijfers 2021: Israel Start-Up Nation

Nu het wielerseizoen 2021 er definitief op zit, kunnen we de balans opmaken. In een nieuwe rubriek legt WielerFlitscde WorldTour-teams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De volgende in de rij is Israel Start-Up Nation.

Doelen 2021

Aan het begin van het jaar sprak het management van het team concrete doelen uit. De grote focus lag op de Tour de France, waar de ploegleiding goede hoop had om mee te doen voor de eindzege. Daarnaast wilden ze ook graag klassementen rijden en voor ritzeges gaan in de rondes van Catalonië, Romandië en het Baskenland. Dat was ook de insteek voor de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Ook de klassiekers waren een belangrijk speerpunt, waarbij de ploeg het zwaartepunt op de Ardennenklassiekers wilde leggen.

Klassiekers: 7

Sep Vanmarcke begon het klassiekerseizoen van Israel Start-Up Nation meteen goed. De ervaren Belg werd namelijk derde in Omloop Het Nieuwsblad, maar dat was ook de enige top 10-uitslag van het team tot aan de Ronde van Vlaanderen. Daarin werd Vanmarcke vijfde. Het zwaartepunt lag dus in de Ardennenklassiekers en daar maakte Michael Woods de ambities waar. De ervaren Canadees sprintte twee keer voor winst, maar zowel in de Waalse Pijl (vierde) en Luik-Bastaneken-Luik (vijfde) viel Woods net buiten het podium.

De puncheur was in het najaar ook nog goed voor een negende plek in de Ronde van Lombardije. Een week eerder maakten Canadees kampioen Guillaume Boivin en Tom Van Asbroeck lange tijd het mooie weer in een vroege kopgroep tijdens Parijs-Roubaix. Zij zouden uiteindelijk als achtste en negende eindigen. Al bij al geen gekke resultaten voor Israel Start-Up Nation. Met een beetje geluk had er iets meer in gezeten. Een kleine zeventjes, dus.

Grote rondes: 4

In de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España was de ploeg een stuk minder succesvol. In Italië was Dan Martin goed voor een overwinning in een bergetappe en de Ier zou na drie weken koersen als tiende eindigen in het eindklassement. De ranke klimmer was met een veertigste plek in de Tour de France ook de beste coureur van Israel Start-Up Nation in die wedstrijd. Maar net daar wilde het team juist oogsten, alleen dat mislukte volledig. In het klassement speelde geen enkele renner van de ploeg iets klaar en een etappezege was nooit dichtbij.

Die lijn werd door de ploeg helaas doorgezet in de Vuelta. Een vijfde plek voor Itamar Einhorn was het grootste wapenfeit en ook in Spanje kon de witblauwe ploeg geen spierballen tonen in het klassement.

Overige wedstrijden: 7

Voor Israel Start-Up Nation waren er dit genoeg aanknooppunten om mee door te gaan met het oog op 2022. Zo werd er zeventien keer gewonnen, al waren daar ook vier nationale titels bij en waren slechts drie overwinningen op WorldTour-niveau (Mads Würtz Schmidt won een etappe in Tirreno-Adriatico, Woods deed dat in Romandië en Dan Martin dus in de Giro). Wel won de ploeg een aantal mooie wedstrijden zoals de Giro dell’Appennino, de Arctic Race of Normay (beiden Ben Hermans) en Tre Valli Varesine (Alessandro De Marchi).

Ook waren ze in een groot aantal andere wedstrijden goed in orde. Qua WorldTour-rittenkoersen eindigde Woods als vijfde in zowel de Ronde van Romandië als de Ronde van Zwitserland. Ook in tal van andere rittenkoersen kwam Israel Start-Up Nation dichtbij de zege. Zowel in het voor- als in het najaar toonde de ploeg zich met verschillende top 10-noteringen. Zonder echte topsprinter – André Greipel was dat voorheen wel, hij won in zijn afscheidsjaar nog twee massaspurts – of afmaker, was dat alles behalve een slechte prestatie.

Eindcijfer: 6

Aan het eind van de rit rolt er voor Israel Start-Up Nation een voldoende uit, ondanks dat er in de grote rondes – met enigszins een uitzonderingspositie voor de Giro – ver beneden eigen kunnen gepresteerd werd. Dat komt vooral door de goede optredens in de klassiekers en de minder grote wedstrijden. Voor een over groot deel was Michael Woods daarvoor op de afspraak, maar ploegbaas Sylvan Adams zal met een geruster hart rondlopen als er volgend jaar iemand opstaat naast Woods. En wat met Chris Froome? De Brit heeft nog een lange weg te gaan.

