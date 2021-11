Rapportcijfers 2021: Groupama-FDJ

Nu het wielerseizoen 2021 er definitief op zit, kunnen we de balans opmaken. In een nieuwe rubriek legt WielerFlits de WorldTour-teams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. We gaan verder met een Franse equipe: Groupama-FDJ.

Doelen 2021

Klassementskopman Thibaut Pinot moest de ploeg gaan leiden in de Giro d’Italia, waarbij ze met hem ook zocht naar eindwinst in Tirreno-Adriatico en de Tour of the Alps. Voor Arnaud Démare was het de opdracht om een rit te winnen in de Tour de France, alsmede om ook meer wedstrijden op een hoger niveau te winnen.

Stefan Küng mocht zich dan weer volledig voorbereiden op de belangrijke tijdritten, maar er werd van hem ook het een en ander verwacht in de Vlaamse klassiekers. David Gaudu werd aangewezen als kopman voor de Tour de France, met een top-10-notering en ritzege als opdracht. Valentin Madouas kreeg dan weer de taak om goed voor de dag te komen in de Ardennenklassiekers.

Klassiekers: 7

De klassiekercampagne voor de Franse loterijploeg begon heel sterk. Neoprof Jake Stewart sprintte in Omloop Het Nieuwsblad namelijk naar een knappe tweede plek. Stefan Küng werd daarna nog zesde in de door wind getekende editie van Gent-Wevelgem, maar verder was de ploeg vrij afwezig. Een in topvorm verkerende David Gaudu liet vervolgens wel van zich horen in de Ardennen.

De klimmer werd zevende in de Waalse Pijl en hij eindigde als derde in Luik-Bastenaken-Luik. In het najaar zorgde hij ook voor een zevende plek in de Ronde van Lombardije. Zeker de podiumplek in La Doyenne zal de ploeg tevreden gestemd hebben. Toppers voor de klassiekers hebben ze niet, en dus zal de ploegleiding dat als voldoende bestempelen.

Grote rondes: 3

Het hoofdstuk ‘grote rondes’ zal de ploegleiding liever overslaan. De Franse equipe kwam daar namelijk van een koude kermis thuis. Hoewel de Giro d’Italia nog goed begon met drie dagen roze trui voor Attila Valter aan het einde van de eerste week, was het hoogtepunt daarmee ook al gekend. Het beste resultaat was een vijfde plek van Simon Guglielmi in de elfde etappe, terwijl Valter als veertiende eindigde in het eindklassement. Uiteraard had Thibaut Pinot hier moeten schitteren, maar zijn afwezigheid werd niet opgevangen.

In de Vuelta a España was het waar mogelijk nog een pak minder. Arnaud Démare haalde slechts één keer een top-5-notering, terwijl de sprinter (in 2020 nog mondiale zegekoning) de gehele ronde wel uitreed. Anthony Roux werd in de negentiende etappe nog eens vijfde, maar dichterbij een ritzege kwamen de Fransen niet. Om maar te zwijgen over een rol in het algemeen klassement. Hoewel de Giro en Vuelta niet even zwaar tellen als de Tour voor de sponsoren, zullen ze er toch niet tevreden mee zijn.

Over de Tour gesproken: ook daar wisten de mannen van teammanager Marc Madiot maar weinig potten te breken. David Gaudu kon de hoge verwachtingen niet inlossen. Hij kreeg onderweg naar de Mont Ventoux weliswaar af te rekenen met een zonnesteek en 25 minuten achterstand, maar hij stond op dat moment tiende. Uiteindelijk werd de klimmer nog elfde in het eindklassement. Stefan Küng werd in de eerste tijdrit nog tweede, maar verder dan vierde plaatsen kwamen de troepen van Groupama-FDJ niet. Een top-10 en ritzeges voor Démare en Gaudu werden niet behaald, en daar rekenen we ze op af.

Overige wedstrijden: 6

Groupama-FDJ won dit jaar 22 wedstrijden. Dat kwantiteit en kwaliteit niet altijd hand in hand met elkaar gaan, bewijst de waarde van die koersen. De Fransen wonnen met een rit in de Ronde van het Baskenland (David Gaudu) en de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland (Stefan Küng) slechts twee WorldTour-wedstrijden. Bij die 22 zeges zaten ook vier nationale kampioenschappen en respectievelijk vijf en vier zeges in de zwakker bezette Ronde van Valencia en Boucles de la Mayenne. In dat soort wedstrijden was Groupama-FDJ ook aan haar stand verplicht om te winnen.

De enige echt grote zege werd pas in de voorlaatste week geboekt. Arnaud Démare won toen op knappe wijze Parijs-Tours. Verder werd de equipe nog drie keer tweede in Franse eendagskoersen, maar die waren allemaal van het UCI 1.1-niveau. Daarin mag je toch meer verwachten van een WorldTour-formatie. Ook in de overige WorldTour-koersen was het niet om over naar huis toe te schrijven. Althans, dat vinden wij toch: achtste in de Bretagne Classic (Valentin Madouas), vijfde in de Ronde van het Baskenland, negende in het Critérium du Dauphiné (beiden David Gaudu) en een vijfde plek in de Benelux Tour (Stefan Küng).

Eindcijfer: 5,3

Ploegleider (en broer van Marc) Yvon Madiot gaf zijn ploeg vorige week nog een krappe voldoende, maar na drie onderdelen blijft ons oordeel hangen op een kleine onvoldoende. Er werden weliswaar de nodige wedstrijden gewonnen, maar dat was op een lager niveau. In de klassiekers waren er een paar mooie opstekers voor Madiot en consorten, maar vooral in de grote rondes stelden ze zwaar teleur.

Uiteraard mogen we het kwakkelseizoen van Thibaut Pinot niet vergeten, maar achter hem is de basis van deze ploeg te mager. Zeker als Arnaud Démare een moeilijk seizoen kent. David Gaudu maakte wel weer mooie sprongen, maar uitgerekend in de Tour de France kon hij dat niet tonen. Volgend jaar beter!

