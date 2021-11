Rapportcijfers 2021: Cofidis

Nu het wielerseizoen 2021 er definitief op zit, kunnen we de balans opmaken. In een nieuwe rubriek legt WielerFlits de WorldTour-teams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. Vandaag de beurt aan de eerste Franse WorldTour-equipe: Cofidis.

In de rubriek Rapportcijfers 2021 geven we alle WorldTour-ploegen, de Belgische ProTeams en de Nederlandse Continental-teams rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van beneden naar boven af, gevolgd door de ProTeams en op onze Continental-feed sluiten we af met de Nederlandse ploegen. Ieder team beoordelen we op interpretatie. Dat wil zeggen: een zesde plaats in het eindklassement van de Tour de France is voor de ene ploeg een daverend succes en voor de ander een fikse teleurstelling. We beoordelen teams op basis van de klassiekers, de grote rondes en de overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende voorjaarskoersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij aangevuld met in het najaar Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden. Een team krijgt drie cijfers.

Doelen 2021

Na een desastreus verlopen coronaseizoen 2020, stelde teammanager Cédric Vasseur een aantal concrete doelen voor Cofidis. De kredietverstrekkersploeg wilde graag voor het eerst sinds dertien jaar (!) weer een etappe winnen in de Tour de France. Guillaume Martin was daarvoor de aangewezen persoon. Daarnaast zette Vasseur in op niet minder dan twintig zeges.

Voorts wilde hij dat er meer renners in de top-100 van de UCI World Ranking zouden komen te staan. In 2020 lukte dat alleen Martin, die als achttiende eindigde op die ranglijst. Een aantal mooie, concrete doelen van Cofidis om een goede beoordeling op los te laten.

Klassiekers: 6

Op voorhand waren de klassiekers voor Cofidis geen hoofddoel en er werd zelfs met geen woord over gerept. Toch kwam de Franse ploeg hier goed voor de dag en dat is eigenlijk bewerkstelligt door één renner. Christophe Laporte liet namelijk een heel sterke indruk achter in de klassiekers. Hij zorgde daar dan ook voor een significante bijdrage in de exposure van zijn sponsor.

In de finales van verschillende wedstrijden toonde hij veel meer te zijn dan een sprinter. Hij schuwde het werk in de (voor)finales niet en dat leverde prima resultaten op: dertiende in Omloop Het Nieuwsblad, tweede in Dwars Door Vlaanderen, elfde in de Ronde van Vlaanderen en zesde in Parijs-Roubaix; goed voor een voldoende.

Grote rondes: 5

In de grote rondes sloeg Cofidis geen modderfiguur. Elia Viviani koos voor de Giro d’Italia, maar daar kon hij geen potten breken. Verzachtende factor is dat hij aan het begin van het jaar met hartproblemen kampte en hij zich vooral voorbereidde op de Olympische Spelen (waar hij als titelverdediger uiteindelijk brons pakte op het Omnium).

De Italiaanse topsprinter won geen enkele rit, maar Victor Lafay deed dat vanuit een vlucht wel. Hij won de bergrit naar Guardia Sanframondi. In de laatste week was Simone Consonni nog twee keer dichtbij. In de achttiende rit werd hij bijvoorbeeld tweede achter Alberto Bettiol. Waar Consonni in de Giro op plek 110 de eerste Cofidis-renner in het klassement was, ging dat in de Tour een stuk beter.

Martin eindigde namelijk als achtste in La Grande Boucle. Een knap resultaat van Le Professeur, maar dicht bij ritwinst was de ploeg eigenlijk nooit – ondanks een tweede plek voor Laporte in de negentiende etappe. Ook de Vuelta a España was op dat vlak niet oogstrelend, want alleen Jesús Herrada realiseerde een podiumplek (tweede) in de veertiende rit. Wel zorgde Martin met zijn consistentie voor plek negen in het eindklassement. Toch een onvoldoende op dit vlak, want die ritzege in de Tour kwam er niet.

Overige wedstrijden: 4

Cofidis kende in 2020 dus een dramatisch seizoen. Hoewel het dit jaar veel beter was, was het nog steeds niet goed. In totaal werden er twaalf zeges geboekt, waarvan negen op .1-niveau. Voor een WorldTour-ploeg is dat gewoonweg niet goed. Winst in GP de Fourmies (Viviani) en GP de Wallonie (Laporte) gelden als 1.Pro-koers als belangrijkste zeges naast de ritoverwinning van Lafay in de Giro.

Er werden weliswaar een aantal, vooral Franse 1.1-koersen gewonnen (Cholet-Pays de la Loire, Mercan’Tour Classic Alpes en GP d’Isbergues, naast het Circuit de Wallonie in België), maar dat hadden er een aantal meer moeten zijn.

Er waren ook nog tweede plekken in Tro-Bro Léon (Piet Allegaert), Paris-Camembert (Pierre-Luc Périchon) en La Route Adélie de Vitré (Emmanuel Morin) en derde plaatsen in La Polynormande (Anthony Pérez), Classic Grand Besançon Doubs (Axel Zingle) en de GP du Morbihan (Viviani), maar dan waren die twintig zeges nog niet behaald.

Jempy Drucker (Luxemburg) en Jésus Herrada (Spanje) pakten beiden zilver op de nationale kampioenschappen op de weg. In het overige WorldTour-rondewerk noteren we alleen een negende plek in de UAE Tour (Rubén Fernández) en een zesde plaats in Parijs-Nice (Martin).

Eindcijfer: 5

Drie hoofddoelen gezet aan het begin van 2021 en er slechts eentje behaald. Er stonden dit jaar namelijk vier renners van Cofidis in de top-100 van de UCI World Ranking. Dat waren Laporte (41ste), Martin (49ste), Viviani (68ste) en Jésus Herrada (98ste). Hoewel dat er meer zijn dan een jaar eerder, zullen ze deze vier noteringen toch graag ingeruild hebben voor de achttiende plek van Martin een jaar eerder.

Daarnaast werd de ritzege in de Tour niet gegrepen en werden er ‘slechts’ twaalf zeges geboekt, waar twintig het doel waren. Vooral Viviani kende een lastig jaar. Al bij al is een onvoldoende dus zeker op z’n plaats.

Met terugwerkende kracht zijn er ook polls geplaatst bij de Rapportcijfers 2021 van Team DSM, Qhubeka NextHash, Team BikeExchange, Lotto Soudal en EF Education-Nippo. Klik op de desbetreffende ploeg, scroll in het artikel naar onderen en stem.