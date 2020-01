Wielerploegen 2020: Movistar

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Net als elk jaar trapt WielerFlits deze maand traditiegetrouw af met het voorstellen van alle WorldTour-teams. Vandaag aan de beurt: Movistar, de ploeg van Alejandro Valverde, Enric Mas en Jürgen Roelandts.

MOVISTAR

Land: Spanje

Sponsors: Spaanse aanbieder van mobiele telefonie

Sinds: 1980 (voorheen Reynolds, Banesto, Illes Balears en Caisse d’Epargne)

UCI-code: MOV

Fietsensponsor: Canyon

Tenue 2020:

Het jaar van Movistar

Teambaas Eusebio Unzué zal met gemengde gevoelens terugkijken op het afgelopen wielerseizoen. De Spanjaard zag Richard Carapaz geschiedenis schrijven door als eerste Ecuadoraan de Giro d’Italia te winnen, terwijl Alejandro Valverde op 39-jarige leeftijd nog maar eens tweede werd in de Vuelta a España. Er zijn maar weinig ploegen die dergelijke adelbrieven kunnen overleggen, maar toch was 2019 een, bij momenten, moeizaam seizoen voor de blauwe telecombrigade. Zo kon de Spaanse formatie maar weinig potten breken in de Tour de France.

Movistar vestigde afgelopen zomer andermaal zijn hoop op ‘El Tridente’, maar Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa slaagden er niet in om de mannen van Team Ineos echt te ontregelen, laat staan te bedreigen. Unzué zag Quintana nog naar de ritzege soleren op weg naar Valloire, terwijl Movistar na drie weken het ploegenklassement won, maar de drie kopmannen moesten in Parijs genoegen nemen met een top 10-notering. Zo finishte Alejandro Valverde in zijn regenboogtricot als negende, meer dan zes minuten achter eindwinnaar Egan Bernal.

De Murciaan maakte in 2018 zijn droom waar door in Innsbruck eindelijk wereldkampioen wielrennen te worden, waardoor hij als beloning een seizoen in de regenboogkleuren mocht rondfietsen. Valverde begon het jaar met podiumplekken in enkele Spaanse wedstrijden en won niet veel later zelfs een bergrit in de UAE Tour. Het bleek de opmaat naar een zevende plaats in Milaan-San Remo en een meer dan verdienstelijk debuut in de Ronde van Vlaanderen. De kopman van Movistar was zelfs mee met het eerste elitegroepje, waardoor hij achtste werd.

Valverde kon na de Ronde van Vlaanderen met een gerust gemoed toewerken naar zijn klassiekers. En dan hebben we het natuurlijk over de Amstel Gold Race, maar vooral over de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Spanjaard was echter de grote afwezige in de finale van Zuid-Limburgse klassieker, naar eigen zeggen omdat hij niet kon omgaan met de warmte. Het bleek de voorbode voor een kleurloos optreden op de Muur van Huy (met vier zeges in de laatste zes jaar toch een beetje zijn helling), terwijl hij door een wespenbeet zelfs moest opgeven op weg naar Luik.

Dit was een flinke tegenvaller voor Movistar, al helemaal omdat een vermoeide Valverde door vochtophoping moest passen voor de Giro d’Italia. En dus moest het plots komen van Mikel Landa en Richard Carapaz, de nummer vier van vorig jaar. De Ecuadoraanse klimmer liet ook al snel zien in vorm te zijn door op gehaaide wijze naar de zege te sprinten in Frascati, in de etappe die werd ontsierd door de valpartij van Tom Dumoulin. In de eerste week schreven de sportkranten vooral over de prestaties van een indrukwekkende Primož Roglič, die riant aan de leiding ging.

Maar de Sloveen maakte in de eerste echte bergetappe naar Lago Serrù de fout door niet mee te springen met Carapaz, op het moment dat de Zuid-Amerikaanse klimmer reageerde op een aanval van Rafał Majka. De Sloveense klassementsleider keek vooral naar zijn grote uitdager Vincenzo Nibali, waardoor Carapaz meer dan één minuut wist terug te pakken in het klassement. Een dag later veroverde hij dankzij een knappe solo de leiding in Courmayeur, om het roze kleinood vervolgens niet meer af te staan. Carapaz schreef daarmee een stukje wielergeschiedenis.

Voor zijn ploeg Movistar was het de eerste eindzege in een drieweekse rittenkoers sinds de Vuelta-zege van Nairo Quintana in 2016. Over de Colombiaan gesproken: de rasklimmer boekte in zijn afscheidsjaar voor Movistar ritzeges in de Tour en Vuelta, maar lijkt niet meer in staat om mee te doen voor eindzeges. “Hij heeft mede gezorgd voor de wedergeboorte van het Zuid-Amerikaanse wielrennen, maar zijn tijd als ronderenner is voorbij”, zo vertelde een prikkelende Unzué onlangs in een uitgebreid interview. Of is die laatste iets te streng voor zijn voormalige poulain?

Wie namelijk kijkt naar de resultaten van Nairo Quintana in 2019, ziet dat de Colombiaan nog tweede werd in Parijs-Nice, vierde in de rondes van Catalonië en Spanje en achtste in de Tour. In de laatste grote ronde van het seizoen droeg hij zelfs één dag de rode leiderstrui, maar zakte hij in de slotweek wat weg. Het was Alejandro Valverde die toch maar weer de beste renner van Movistar was na drie weken Vuelta, aangezien de publieksfavoriet knap als tweede eindigde, achter eindwinnaar Primož Roglič, maar voor de nieuwe rondesensatie Tadej Pogačar.

Tweede: het bleek het toverwoord voor Valverde in het najaar. De rijpe dertiger moest in de Gran Premio Bruno Beghelli, Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije telkens iemand laten voorgaan. Tot slot staan we nog even stil bij een andere vertrekker: Mikel Landa. De sierlijke klimmer begon het seizoen met een sleutelbeenbreuk, maar wist zich verder wel in de kijker te rijden tijdens de Giro (vierde en een trouwe ploeggenoot van eindwinnaar Carapaz) en de Tour (zesde en daarmee de beste Movistar-renner). Net niet, het past wel een beetje bij Mikel Landa.

Aantal overwinningen: 21

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia

Twee ritzeges Giro d’Italia

Ritzege Tour de France

Twee ritzeges Vuelta a España

La Route d’Occitanie

Vuelta a San Juan

Vuelta a España

Giro di Lombardia

Parijs-Nice

UAE Tour

Transfers

Op de ploegenpresentatie van Movistar werden veertien nieuwe namen gepresenteerd. Veertien! En dat is toch opmerkelijk, zeker als je bedenkt dat er bij Movistar toch altijd weinig wijzigingen plaatsvonden. De kern bestond uit Spaanse toppers, Spaanse schaduwkopmannen en Spaanse knechten, aangevuld met wat Colombianen en bij hoge uitzondering een Italiaan, Fransman of Portugees. Nu zien we echter een Duitser, Zwitser, Brit en Amerikaan in de kleuren van Movistar. Een van de nieuwe aanwinsten – oud-veldrijder Johan Jacobs – weet wel waarom.

“Het bleek dat Movistar het richting 2020 over een andere boeg wil gooien. Ze willen internationaler worden en investeren in de jeugd. Ik paste blijkbaar in dat plaatje”, zo vertelde de beloftevolle Zwitser in een uitgebreid interview met WielerFlits. Het verklaart het aantrekken van Jacobs, Juri Hollmann, Gabriel Cullaigh en Matteo Jorgenson. Wat verder opvalt: tien van de veertien aankopen zijn jonger dan 25 jaar. Over een verjongingskuur gesproken. Zo verwacht men ook veel van de Colombiaanse klimmers Einer Rubio en Juan Diego Alba.

Het is duidelijk dat Movistar en Unzué al denken aan een toekomst zonder Alejandro Valverde, maar we moeten toch concluderen dat de ploeg is verzwakt in vergelijking met vorig jaar. Dat heeft alles te maken met het vertrekken van Nairo Quintana en Mikel Landa, die misschien niet voor de zeges zorgden, maar wel veel ereplaatsen en dus UCI-punten wisten te sprokkelen in de kleinere en grote rondes. Verder moet de ploeg afscheid nemen van Girowinnaar Carapaz, die zijn geluk gaat beproeven bij het grote Team Ineos. Zie dat verlies maar eens op te vangen.

Met Rafael Valls, Winner Anacona en Rubén Fernandez verdwijnen er ook nog enkele klimknechten, terwijl de ervaren Daniele Bennati vanwege aanhoudende rugklachten is gestopt. Sprinter Carlos Barbero koerst in 2020 voor NTT Pro Cycling, terwijl Jasha Sütterlin nu zijn brood verdient bij Team Sunweb. Heeft Movistar dan helemaal niet geanticipeerd op het vertrek van Quintana, Landa en Carapaz? Zeker wel, de Spaanse ploeg hoopt met de beloftevolle Enric Mas een nieuwe rondewinnaar in huis te hebben gehaald.

De nummer twee van de Vuelta a España 2018 kan straks rekenen op twee sterke klimluitenanten: Dario Cataldo en Davide Villella. Verder is het nog interessant om mee te geven dat Albert Torres en Sebastián Mora een contract hebben getekend bij de grootste ploeg van Spanje. Beide baanrenners mogen zich opmaken voor hun WorldTour-debuut. Of denkt de ploeg vooral aan een speciaal uitgestippeld traject richting de Olympische Spelen van Tokio?

De zaak-Amador

We eindigen met Andrey Amador, aangezien het nog altijd onduidelijk is waar de toekomst van de Costa Ricaan nu ligt. Voor wie het verhaal (nog) niet kent: Movistar maakte in juli 2019 bekend dat de 33-jarige Amador had bijgetekend bij de Spaanse WorldTour-formatie, maar eind september kwam naar buiten dat de renner een streep had gezet door het akkoord en naar Team Ineos zou vertrekken.

Amador wil dolgraag voor de Britse sterrenformatie koersen, maar Unzué laat zijn pupil niet zomaar vertrekken. “We hebben een voorcontract in ons bezit, ondertekend door Amador en zijn manager. Als Andrey betaalt, is hij vrij om te koersen voor Team Ineos. Hij zal dan een vergoeding moeten betalen op basis van de bestaande wetgeving. De UCI moet nu een beslissing nemen.” De verschillende partijen wachten nu al een tijdje op een antwoord…

UIT

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

Daniele Bennati (gestopt)

Mikel Landa (Bahrain McLaren)

Richard Carapaz (Team Ineos)

Carlos Barbero (NTT Pro Cycling)

Jasha Sütterlin (Team Sunweb)

Rafael Valls (Bahrain McLaren)

Winner Anacona (Arkéa-Samsic)

Rubén Fernandez (Fundación Euskadi)

Jaime Roson (geschorst)

Jaime Castrillo (Kern Pharma)

Andrey Amador (Team Ineos)

IN

Dario Cataldo (Astana)

Enric Mas (Deceuninck-Quick-Step)

Davide Villella (Astana)

Mathias Norsgaard (Riwal-Readynez)

Juri Hollmann (Heizomat Rad-Net)

Gabriel Cullaigh (Wiggins)

Matteo Jorgenson (Chambéry CF)

Johan Jacobs (Lotto Soudal U23)

Einer Rubio (Vejus-TMF-Cicli Magnum)

Sergio Samitier (Euskadi Murias)

Inigo Elosegui (Lizarte)

Juan Diego Alba (Coldeportes Zenu)

Albert Torres (elite-2)

Sebastián Mora (Caja Rural-Seguros RGA)

Later deze week lees je op WielerFlits nog een uitgebreid artikel over de transfers van Movistar.

Ambities voor 2020

Movistar heeft zijn ploeg opnieuw gebouwd rondom koning, keizer en admiraal Alejandro Valverde, misschien wel meer dan ooit na het vertrek van Quintana, Landa en Carapaz. De Spaanse veelwinnaar mag in april veertig kaarsjes uitblazen, maar presteert nog altijd op een bijzonder hoog niveau. Zo werd hij vorig jaar nog tweede in een grote ronde, zestien(!) jaar na zijn eerste podiumplek in de Vuelta a España. Valverde heeft dit jaar één doel voor ogen: een gouden plak op de Olympische Spelen van Tokio, op een parcours waar de klimmers kunnen excelleren.

Valverde begint zijn achttiende profjaar op traditionele wijze, namelijk op Mallorca. Vervolgens zal hij doorreizen naar Valencia en Murcia, gevolgd door de Ruta del Sol of de UAE Tour en de Volta a Catalunya. De Murciaan zal zich ook weer testen op de Vlaamse kasseien in Dwars door Vlaanderen en wellicht de Ronde van Vlaanderen. Valverde sluit het voorseizoen af met de klimklassiekers, met als orgelpunt (als alles volgens plan verloopt) Luik-Bastenaken-Luik. In aanloop naar de Spelen kiest de oude rot niet voor de Giro, maar voor de Tour.

Alleen: “Ik zal wellicht wel vroegtijdig opgeven in de Tour, aangezien er weinig tijd (zes dagen, red.) zit tussen het einde van de Tour en de Olympische wegwedstrijd. Ik zal tijdens de koers een beslissing nemen.” Wie zeker niet zal opgeven tijdens de Franse ronde, is Enric Mas. De Spaanse klimmer is juist gehaald om te schitteren in de grote rondes, al heeft hij ook interesse in een startbewijs voor de Olympische Spelen. “Ik wil dit jaar graag twee grote rondes rijden. Ik ben nu bijna 25 jaar, dit is het moment.” Hint Mas op een deelname aan de Vuelta?

Valverde is ook dit jaar de man voor de klassiekers en de kleinere rittenkoersen, terwijl Mas is gehaald als speerpunt voor de drieweekse rondes. En verder? Het is met een vergrootglas zoeken naar andere kopmannen, maar wellicht dat de ambitieuze Marc Soler nu eindelijk uit de schaduw kan treden, nu enkele wereldtoppers zijn vertrokken. De aanvalslustige klimmer zal zich dit jaar richten op de Ronde van Frankrijk, maar zal ook de nodige vrijheid krijgen in rittenkoersen van één week. Soler liet met zijn eindzege in Parijs-Nice al eens zien over de kwaliteiten te beschikken.

Verder is het uitkijken naar ervaren renners als Cataldo, Villella, Jürgen Roelandts, Eduard Prades, Carlos Betancur en Nelson Oliveira, coureurs die voornamelijk in dienst zullen rijden van Valverde, Mas en Soler, maar ook in staat zijn om zo nu en dan een mooie zege te boeken. Movistar heeft verder nog de beschikking over Antonio Pedrero, die in de voorbije Giro van goudwaarde was voor latere eindwinnaar Carapaz. En dan hebben we nog de vele jongeren binnen de ploeg, die de tijd zullen krijgen om te wennen aan het profniveau, maar soms geen aanpassingsperiode nodig hebben.

Zo heeft Movistar met Rubio en Alba twee talentvolle klimmers aangetrokken, terwijl ook Jorgensen zijn sporen heeft verdiend in het (hoog)gebergte. Unzué blijft ook investeren in het Spaanse wielrennen door het inlijven van Iñigo Elosegui (blinkt vooral uit in het heuvelwerk) en Sergio Samitier (een aanvalslustige klimmer). En dan hebben we nog de Britse sprinter Gabriel Cullaigh, de Duitse hardrijder Juri Hollmann, de Zwitserse kasseispecialist Johan Jacobs, baanrenners Torres en Mora en de Deense tijdrijder Mathias Norsgaard, die op dit moment revalideert van een beenbreuk.

Enric Mas - foto: Cor Vos Marc Soler - foto: Cor Vos

Selectie Movistar voor 2020

Juan Diego Alba

Jorge Arcas

Carlos Betancur

Héctor Carretero

Dario Cataldo

Gabriel Cullaigh

Iñigo Elosegui

Imanol Erviti

Juri Hollmann

Johan Jacobs

Matteo Jorgensen

Lluís Mas

Enric Mas

Sebastián Mora

Mathias Norsgaard

Nelson Oliveira

Antonio Pedrero

Eduard Prades

Jürgen Roelandts

Jose Joaquín Rojas

Einer Rubio

Sergio Samitier

Eduardo Sepúlveda

Marc Soler

Albert Torres

Alejandro Valverde

Carlos Verona

Davide Villella

Aantal renners: 28