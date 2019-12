Mathias Norsgaard zet eerste stapjes in revalidatie dinsdag 24 december 2019 om 16:42

Mathias Norsgaard brak begin deze maand zijn been na een aanrijding op training, maar de beloftevolle Deen kan inmiddels al weer voorzichtig fietsen op een hometrainer. Zijn ploeg Movistar heeft een video de wereld ingeslingerd waarop te zien is dat Norsgaard zijn eerste fietskilometers afwerkt.

De 22-jarige hardrijder was enkele weken geleden aan het trainen voor het nieuwe seizoen, toen het helemaal mis ging in de buurt van Girona. Norsgaard werd in een afdaling op ongelukkige wijze aangereden door een auto, nadat de bestuurder van het voertuig een parkeerplaats wilde oprijden. Het verdict: een dubbele beenbreuk en een langdurige revalidatie.

De kersverse aanwinst van Movistar zal een half jaar niet kunnen koersen, maar Norsgaard is al wel in staat om op een hometrainer de nodige kilometers af te werken. De Deen is inmiddels weer thuis in Silkeborg, na een operatie en rustperiode in Spanje. “Ik had ontzettend veel zin in het nieuwe wielerseizoen en mijn voorbereiding verliep perfect, maar nu valt alles in duigen.”

“Ik heb gelukkig een contract voor twee jaar, maar mijn dienstverband bij Movistar had niet slechter kunnen beginnen”, zo vertelde de ongelukkige Norsgaard vlak na het ongeval.