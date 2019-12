Marc Soler: “Ik heb jaren geknecht, maar wil nu resultaten boeken” zondag 29 december 2019 om 17:39

Voor Marc Soler is 2020 misschien wel het jaar van de waarheid, nu hij opschuift in de pikorde bij Movistar. De Spaanse klimmer zag onlangs Nairo Quintana, Mikel Landa en Richard Carapaz vertrekken. “Ik heb jaren geknecht voor onze kopmannen, maar nu wil ik zelf resultaten boeken”, zo citeert de Spaanse sportkrant Marca.

De 26-jarige Soler won in 2018 enigszins verrassend Parijs-Nice, maar had nadien moeite om de verwachtingen in te lossen. De ranke klimmer reed het afgelopen seizoen echter wel een puike Vuelta a España, waarin hij belangrijk was voor Alejandro Valverde en Quintana. Soler eindigde zelf als negende in het eindklassement.

Nu Movistar afscheid heeft genomen van drie toppers, ligt de weg naar het kopmanschap helemaal open. “Ik denk dat ik er klaar voor ben. Ik wil het ontzettend graag bewijzen. Ik voel ook geen extra druk op mijn schouders, het zorgt alleen maar voor motivatie en enthousiasme. Ik geloof in goede resultaten”, aldus Soler.

“We kunnen als ploeg verrassen”

Teammanager Eusebio Unzué zal in 2020 rekenen op Soler, oudgediende Valverde en nieuwkomer Enric Mas. Het belooft een interessant seizoen te worden voor de blauwe brigade, aangezien de ploeg veertien(!) nieuwe renners heeft aangetrokken. “Ik denk dat we kunnen verrassen, ondanks de jeugdigheid van de selectie”, zo denkt Soler.

De renner zal in 2020 onder meer deelnemen aan Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië, om vervolgens toe te werken naar de Tour de France. “Ik wil in de toekomst zeker de Giro betwisten, maar voor nu richt ik mij op de Tour.”