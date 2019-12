Unzué lovend over Quintana: “Maar zijn tijd als ronderenner is voorbij” vrijdag 27 december 2019 om 12:51

Eusebio Unzué moest als teammanager van Movistar onlangs afscheid nemen van Nairo Quintana. De Colombiaanse klimmer vertrekt na acht seizoenen naar het Franse Arkéa-Samsic. “Hij heeft mede gezorgd voor de wedergeboorte van het Zuid-Amerikaanse wielrennen, maar zijn tijd als ronderenner is voorbij”, zo vertelt Unzué aan El Confidencial.

Quintana maakte in 2012 zijn debuut voor Movistar. Het bleek het begin van een succesvolle samenwerking, want de berggeit won onder meer de Giro d’Italia, Vuelta a España en tweemaal Tirreno-Adriatico. De Colombiaan haalde ook drie keer het Tourpodium, maar hij botste telkens op een sterkere Chris Froome, zijn grote rivaal.

“Nairo wist een paar jaar geleden echt het verschil te maken in de bergen, maar hij verloor altijd veel tijd tegen de klok. Hij was in 2013 en 2015 dichtbij Tourwinst, maar had de pech dat hij op een zekere Chris Froome botste. Hij heeft ons echter wel doen dromen van een Tourzege. Nairo was als renner bovendien betrouwbaar.”

Quintana won dit jaar nog etappes in de Tour en Vuelta, maar de ooit zo gevleugelde klimmer komt al enkele jaren tekort in de grote rondes. “En we geloven dat hij zijn beste tijd heeft gehad. Het is de reden dat hij niet meer voor Movistar koerst”, aldus Unzué.