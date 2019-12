Enric Mas: “Ik wil volgend jaar twee grote rondes rijden” vrijdag 20 december 2019 om 09:54

Als het aan Enric Mas ligt, zal hij komend seizoen twee grote rondes betwisten. “Ik ben nu bijna 25 jaar, dit is het moment”, zo vertelde de Spaanse klimmer tijdens de presentatie van zijn nieuwe werkgever Movistar. “En ik wil ook graag naar de Olympische Spelen van Tokio”, is hij ambitieus.

Mas reed de voorbije seizoenen voor Deceuninck-Quick-Step, maar zal in 2020 samen koersen met onder meer Alejandro Valverde, Marc Soler en Imanol Erviti. De talentvolle klimmer kent nog niet zijn programma voor komend seizoen, maar heeft wel enkele ideeën. “Ik wil graag twee grote rondes rijden.”

“Ik heb nu de leeftijd om het te proberen, al weet ik nog niet precies welke rondes ik zal combineren.” Een ding is zeker: Mas zal volgend jaar sowieso deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. “En ik wil ook graag naar de Spelen, maar dat zal moeilijk worden, aangezien de wegwedstrijd amper vijf dagen na de Tour zal plaatsvinden.”

‘El Tridente’

“Ik hoop echter wel op een selectie”, zo vertelt de nummer twee van de Vuelta a España 2018. Mas zal in de Tour het gezelschap van de andere kopmannen binnen de ploeg: Valverde en Soler. De kersverse aanwinst won dit jaar de Tour of Guangxi, maar stelde als klassementskopman teleur in de Tour.