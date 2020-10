Vuelta 2020: De uitvallers

Lang niet alle renners halen de eindstreep. Valpartijen, oververmoeidheid, ziekte, privé-omstandigheden of gewoonweg brute pech. In drie weken tijd kan heel wat gebeuren. Een overzicht van de opgevers in de Vuelta a España 2020.

20 oktober – Etappe 1

1. Ilan Van Wilder (Team Sunweb) – DNF

2. Mathias Frank (AG2R La Mondiale) – DNF

3. Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) – DNF