Vuelta 2020: Matteo Moschetti haalt tijdslimiet niet

De Vuelta a España van Matteo Moschetti heeft een week geduurd. De Italiaanse sprinter van Trek-Segafredo wist in de zevende etappe naar Villanueva de Valdegovía niet binnen de tijdslimiet te finishen. Moschetti werd eerder deze week nog zesde in een sprintetappe.

Voor Moschetti komt er zo een abrupt einde aan een veelbewogen seizoen. De 24-jarige renner begon voortvarend aan 2020 met zeges in de Trofeo Felanitx en de Trofeo Palma. In de Ster van Bessèges ging het echter mis: Moschetti kwam zwaar ten val en was een tijdje uitgeschakeld met een gebroken heupkom.

Eind juli bleek de Italiaan weer fit genoeg om zijn rentree te maken, maar Moschetti zoekt sinds zijn zware valpartij wel naar zijn beste sprintbenen. Afgelopen vrijdag, in Ejea de los Caballeros, wist Moschetti zijn fiets als zesde over de streep te duwen in de vierde etappe van de Vuelta.

Moschetti zal zich echter niet meer mengen in de aankomende sprintetappes. Het is de eerste renner van Trek-Segafredo die de Ronde van Spanje vroegtijdig moet verlaten.