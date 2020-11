Vuelta 2020: Luis León Sánchez verlaat ronde vanwege persoonlijke redenen

Astana verliest met Luis León Sánchez een belangrijke pion in de Vuelta a España. De Spaanse kampioen verlaat zijn thuisronde wegens ‘persoonlijke redenen’ en zal dus niet meer aan de start verschijnen van de zestiende etappe naar Ciudad Rodrigo.

In het algemeen klassement stond Sánchez 33e op net iets meer dan een uur van leider Primož Roglič. De 36-jarige Murciaan liet zich meerdere keren opmerken in de Ronde van Spanje. Zo was hij gisteren nog mee in de aanval in de etappe naar Puebla de Sanabria.

De ervaren kracht, die nog altijd op zoek is naar zijn eerste ritzege in de Vuelta a España, kwam echter niet in de buurt van een overwinning. Sánchez wist eerder dit seizoen wel de Tour de France uit te rijden. De aanvalslustige renner kan zich nu in alle rust voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Na de opgave van Sánchez zijn nu in totaal 32 renners uit de Vuelta gestapt. Voor Astana is het de eerste opgave. De Kazachse formatie rekent nu nog op Aleksandr Vlasov, Alex Aranburu, Dmitriy Gruzdev, Omar Fraile, Merhawi Kudus en de gebroeders Ion en Gorka Izagirre.

Unfortunately, due to personal reasons @LLEONSANCHEZ is forced to quit the race. He won’t start on stage 16 of @lavuelta today.#LaVuelta20 #AstanaProTeam — Astana Pro Team (@AstanaTeam) November 6, 2020