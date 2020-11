Vuelta 2020: Gerben Thijssen stapt af

Gerben Thijssen heeft aan het begin van de vijftiende etappe van de Vuelta opgegeven. De 22-jarige sprinter van Lotto Soudal was bezig aan zijn eerste grote ronde.

Woensdag, in de door ploeggenoot Tim Wellens gewonnen rit in Ourense, kwam Thijssen als 148ste en laatste over de finish op ruim 25 minuten achterstand. In het klassement stond de debutant 144ste op bijna vier uur van leider Primoz Roglic.

Thijssen sprintte deze Vuelta twee keer naar een top-10-notering. In Ejea de los Caballeros werd hij knap vijfde en in Aguilar de Campoo kwam hij als derde over de finish. Omdat Sam Bennett later gestraft werd, schoof Thijssen op naar de tweede plaats.

Na de opgave van Thijssen zijn nu in totaal 29 renners uit de Vuelta gestapt.