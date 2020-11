Vuelta 2020: Alexis Renard en Martin Salmon geven op

De Vuelta a España gaat verder zonder Alexis Renard en Martin Salmon. Beide renners gaven op in de veertiende etappe met aankomst in Ourense.

Voor Renard (21) was de etappe al na dertig minuten voorbij door een gastro-intestinale infectie, meldt zijn ploeg Israel Start-Up Nation. “Hij heeft het geprobeerd vandaag, maar kon niet verder. We vinden het erg jammer voor hem, want hij was aan een indrukwekkende eerste grote ronde bezig.” De Fransman reed in de massasprint van de negende etappe zijn beste uitslag; in Aguilar de Campoo eindigde hij als zesde.

Bij Team Sunweb staakte Salmon (23) vroegtijdig de strijd. “Door vermoeidheid na twee zware weken loste Martin uit het peloton op een van de vele beklimmingen. Na een lange achtervolging om de aansluiting weer te maken is hij nu van de fiets gestapt en heeft hij de wedstrijd verlaten.”