Vuelta 2020: Andrea Bagioli haalt finish niet

Andrea Bagioli heeft de eerste grote ronde uit zijn carrière niet uitgereden. De 21-jarige Italiaan van Deceuninck-Quick-Step moest namelijk opgeven in de zestiende Vuelta-etappe naar Ciudad Rodrigo.

Bagioli begon de Vuelta voortvarend, met een tiende en een elfde plaats in de eerste twee etappes. In de bergrit naar Aramón Formigal verloor hij zijn plek in de top van het klassement, waarna hij in de tiende rit naar Suances nog knap derde werd in de oplopende aankomst.

De reden van de opgave van Bagioli is nog niet bekend. Ook Luis Léon Sánchez gaf vandaag op. De Spaanse kampioen van Astana kwam vanwege persoonlijke redenen niet meer aan de start.