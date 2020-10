Vuelta 2020: Thibaut Pinot stapt niet meer op

Voor Thibaut Pinot houdt de Vuelta a España al na twee dagen op. De klimmer van Groupama-FDJ gaf voor de start van de rittenkoers al aan niet helemaal fit te zijn, en nu heeft hij besloten om na twee ritten af te stappen.

In de eerste twee etappes, met de nodige bergen in het Baskenland, speelde Pinot geen rol van betekenis. In het klassement stond hij 63ste op ruim 25 minuten van klassementsleider Primoz Roglic.

Eerder vandaag liet ook Matej Mohoric al weten niet meer van start te gaan in de derde etappe. De Sloveen liep woensdag een gebroken schouderblad op. Pinot is al de zevende uitvaller in de Vuelta.