Vuelta 2020: Matej Mohoric naar huis met gebroken schouderblad

Matej Mohoric stapt vandaag niet meer op in de derde etappe van de Vuelta a España. De Sloveense hardrijder van Bahrain McLaren heeft in de tweede rit zijn schouderblad gebroken bij een valpartij. Zijn seizoen zit erop.

Mohoric kwam ten val in de natte afdaling richting de finish in Lekunberri. Desondanks behaalde hij de finish als 148ste. Wel werd Mohoric direct na de etappe gecontroleerd in het ziekenhuis van Pamplona. “Uit de resultaten blijkt dat Matej een gecompliceerde breuk heeft in zijn schouderblad”, legt ploegdokter Simone Uliari uit. “Hij hoeft niet geopereerd te worden. Het duurt een paar weken voor het bot hersteld is.”

De Sloveen, die bekend staat als daalspecialist, baalt dat hij moet afstappen in de Vuelta. “Ik voelde mij heel goed. Het is heel jammer, omdat ik veel verwachtingen had van de tweede etappe en omdat er nog veel kansen waren om voor goede uitslagen te gaan”, zegt Mohoric.

Mohoric is al de zesde uitvaller in deze Vuelta a España.