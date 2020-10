Vuelta 2020: Ook Kenny Elissonde en Michal Golas niet meer van start

Eerder vandaag meldden we al dat Tom Dumoulin niet meer van start gaat in de Ronde van Spanje. Maar Dumoulin is niet de enige opgever. Ook Trek-Segafredo (Kenny Elissonde) en INEOS Grenadiers (Michal Golas) verliezen een pion.

Elissonde maakte gisteren nog deel uit van de kopgroep in de zevende etappe en finishte uiteindelijk als negende in Villanueva de Valdegovia. Maar de Fransman is ondertussen geveld door darm- en maagklachten. Voor Trek-Segafredo is Elissonde de tweede uitvaller in deze Vuelta, nadat Matteo Moschetti dinsdag buiten tijd de finish bereikte.

INEOS Grenadiers verliest vandaag een tweede renner, nadat Brandon Rivera het einde van de tweede rit niet haalde. Michal Golas stapte in Logroño niet meer op de fiets. “Om familiale redenen moet hij snel terug naar huis in Polen”, liet Team INEOS weten via haar sociale media. Dat brengt het aantal opgaves in deze Vuelta nu op 19.

Unfortunately @KennyElissonde won’t start today’s stage 8 @lavuelta due to gastroenteritis.

We’ll miss our French climber dearly and wish him a swift and full recovery 🙏#LaVuelta20 pic.twitter.com/eBApMC5Dii — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) October 28, 2020

Unfortunately @golasmichal has had to return home to Poland for family reasons and won't take the start today at La Vuelta. We'll miss you, Michal, but family comes first. pic.twitter.com/Y3DWBFa3ak — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 28, 2020