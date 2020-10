Vuelta 2020: Ook Mareczko, Ladagnous en Williams halen het einde niet

Het regende opgaves vandaag in de Ronde van Spanje. Naast Héctor Saéz, Nicholas Dlamini en Quentin Jauregui hebben ook Jakub Mareczko, Stephen Williams en Mathieu Ladagnous de wedstrijd verlaten.

Williams (Bahrain McLaren) stapte vanochtend al niet meer op de fiets. Voor de 24-jarige Britse klimmer was deze Vuelta zijn eerste grote ronde. Williams kon daarin nooit potten breken. Een 129ste plaats in de vijfde etappe was zijn beste dagresultaat.

Ladagnous en Mareczko besloten tijdens deze loodzware etappe om ermee te stoppen. Er zijn nu 25 renners in deze Ronde van Spanje uitgevallen.