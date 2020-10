Vuelta 2020: Héctor Sáez geeft op na eerdere valpartij

Héctor Sáez heeft de Vuelta a España vroegtijdig verlaten. Zijn ploeg Caja Rural-Seguros RGA meldt dat hij te veel hinder ondervindt van een valpartij eerder in de ronde.

Sáez was donderdag, in de etappe naar Aguilar de Campoo, hard ten val gekomen. De Spanjaard kreeg medische assistentie en een opgave leek dichtbij, maar de dappere renner besloot zijn weg te vervolgen en zat al snel weer in het peloton. Zaterdag meldde Caja Rural-Seguros RGA dat hij te veel last had van de val en hij moest opgeven.

#LaVuelta20 Dolorido por la caída del otro día, @HectorSaez93 se ha visto obligado a abandonar la carrera. ¡A descansar y recuperarte bien, titán! 💚 pic.twitter.com/vEoSuvVQ02 — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) October 31, 2020