Vuelta 2020: Martínez en Geschke gaan niet meer van start

Daniel Felipe Martínez moet de Vuelta a España na drie etappes verlaten. De Colombiaanse klimmer van EF Pro Cycling kwam in de openingsrit naar Arrate hard ten val en was al uitgeschakeld voor een goed klassement. Ook Simon Geschke is er niet meer bij.

Martinez begon afgelopen dinsdag aan de Vuelta met het idee om een goed klassement te rijden, maar in de eerste etappe ging het al gelijk mis voor de Colombiaan. De 24-jarige renner kwam in aanraking met het asfalt en had behoorlijk veel pijn. Martínez wist nog wel terug te keren in het peloton, maar verloor die dag meer dan vier minuten.

De jonge klimmer stond na drie etappes 63e in het klassement, op meer dan 32 minuten van leider Primož Roglič. Martínez was in de voorbije Tour de France nog succesvol met een ritzege op Le Puy Mary. De coureur komt volgend jaar overigens uit voor INEOS Grenadiers.

EF Pro Cycling moet dus verder zonder Martínez, CCC verliest met Simon Geschke een belangrijke pion. De ervaren Duitser reed eerder dit seizoen nog een aanvallende Tour de France. De Vuelta-organisatie heeft nu al negen renners zien opgeven sinds de start van de ronde in het Baskische Irún.