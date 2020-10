Vuelta 2020: Ilan Van Wilder en Mathias Frank eerste uitvallers

De Vuelta a España moet na een halve etappe al verder zonder Ilan Van Wilder en Mathias Frank. De jonge Belg van Team Sunweb en de ervaren Zwitser van AG2R La Mondiale moesten op weg naar de finish in Arrate opgeven.

Voor de 20-jarige Van Wilder was de Vuelta de eerste grote ronde uit zijn nog jonge wielercarrière, maar de Belgische klimmer van Team Sunweb moet al na één etappe opgeven. Van Wilder heeft last van zijn knie, zo laat Team Sunweb weten via Twitter.

De dertien jaar oudere Frank kwam op weg naar Arrate in aanraking met het asfalt. De Zwitserse klimmer bleek niet meer in staat om verder te koersen en gaf op in de bevoorradingszone. Frank was vier jaar geleden nog succesvol in de Ronde van Spanje met ritwinst op de steile Camins del Penygolosa.

Daniel Felipe Martínez, de klassementsrenner van EF Pro Cycling, kwam eveneens ten val in de openingsetappe van de Vuelta. De Colombiaan maakt echter nog wel deel uit van het Vuelta-peloton.

Unfortunately @IlanWilder has abandoned #LaVuelta20. After experiencing some minor knee complaints, he stepped off the bike to prevent the complaints from worsening.