Vuelta 2020: Opgaves Pim Ligthart en Harry Tanfield

De Vuelta a España gaat verder zonder Pim Ligthart en Harry Tanfield. De Nederlander van Total Direct Energie en de Brit van AG2R La Mondiale zijn halverwege de vijftiende etappe afgestapt.

Door de opgave van Tanfield is de Franse WorldTour-formatie tot nu toe vijf renners kwijtgeraakt. Alleen Clément Champoussin, Dorian Godon en Nans Peters zijn nog in koers namens AG2R.

Ligthart was 127ste en Tanfield 143ste in het algemeen klassement. Beide renners hadden meer dan drie uur achterstand op leider Primoz Roglic. Eerder in de vijftiende rit stapte Gerben Thijssen (Lotto Soudal) al af.