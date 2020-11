Vuelta 2020: Davide Formolo start niet meer in slotetappe

Davide Formolo zal de 75e Vuelta a España dan toch niet uitrijden. De partner van Formolo staat namelijk op het punt om te bevallen. De renner van UAE Emirates is de 34e uitvaller in de Ronde van Spanje.

Formolo heeft geen al te beste Vuelta achter de rug. De 28-jarige klimmer was al vrij snel uitgeschakeld voor een goed klassement en kwam ook niet in de buurt van een ritzege. De Italiaan wist slechts één top 10-plaats te versieren. Formolo kwam als tiende over de streep in de zevende etappe naar Villanueva de Valdegovia.

Formolo won eerder dit seizoen nog een bergetappe in het Critérium du Dauphiné. Ook werd hij knap tweede in Strade Bianche en achtste in de UAE Tour. Zijn ploeg UAE Emirates zal de Vuelta normaal gesproken met zeven renners beëindigen.