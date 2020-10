Vuelta 2020: Axel Domont is de derde uitvaller bij AG2R

Voor Axel Domont is de Vuelta a España vroegtijdig ten einde gekomen. In de tweede etappe naar Lekunberri gaf de klimmer op. Daarmee ziet AG2R La Mondiale al haar derde renner wegvallen na eerdere opgaves van Mathias Frank en Alexandre Geniez.

Frank kwam in de openingsetappe naar Arrate ten val. De Zwitserse klimmer bleek niet in staat om verder te koersen en gaf op in de bevoorradingszone. Vier jaar geleden was hij nog succesvol in de Vuelta met winst op de steile Camins del Penygolosa. Ook Geniez stapte op de eerste dag voortijdig in de ploegleiderswagen.

