Vuelta 2020: AG2R La Mondiale verliest met Geniez tweede renner

AG2R La Mondiale zal de eerste etappe van de Vuelta a España zo snel mogelijk willen vergeten. De Franse formatie zag halverwege de rit Mathias Frank opgeven, maar ook Alexandre Geniez besloot vandaag in de ploegleiderswagen te stappen.

Voor de 32-jarige Geniez komt er zo een abrupt einde aan zijn dienstverband bij AG2R La Mondiale, aangezien de rittenkaper volgend jaar namelijk zal uitkomen voor Total Direct Energie. Geniez won in het verleden al drie etappes in de Ronde van Spanje, maar er zal dit jaar dus geen vierde bijkomen.

Zijn ploegmaat Frank kwam in de eerste etappe naar Arrate ten val en moest opgeven in de bevoorradingszone. Ook de 20-jarige Ilan Van Wilder maakt geen deel meer uit van het Vuelta-peloton. De beloftevolle klimmer heeft last van zijn knie.