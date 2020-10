Vuelta 2020: Jay McCarthy moet opgeven na zware crash

Jay McCarthy is de veertiende uitvaller in de Vuelta a España. De Australiër van BORA-hansgrohe kwam in de zevende etappe naar Villanueva de Valdegovía op hoge snelheid ten val en bleek niet meer in staat om verder te koersen.

McCarthy crashte op zestig kilometer van de finish tijdens een dalende passage. De val zelf was niet in beeld, maar we zagen de 28-jarige renner wel in een akker liggen. De Australiër kreeg al snel medische begeleiding, maar bleef liggen en bleek niet meer in staat om op zijn fiets te kruipen.

McCarthy is niet de enige renner die moest opgeven tijdens de zevende etappe. Groupama-FDJ heeft via social media laten weten dat Romain Seigle is afgestapt vanwege maagklachten.

Handicapé par des douleurs abdominales aiguës après une heure de course, Romain Seigle a malheureusement été contraint à l’abandon sur la 7ème étape de #LaVuelta20 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) October 27, 2020