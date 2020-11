Vuelta 2020: Trek-Segafredo verliest Alexander Kamp

Voor Alexander Kamp is de Vuelta a España vroegtijdig tot een einde gekomen. De Deense renner is vermoeid na twee weken koers, laat zijn ploeg Trek-Segafredo weten gedurende de veertiende etappe naar Ourense.

Kamp (26) was bezig aan zijn eerste grote ronde in zijn eerste seizoen bij Trek-Segafredo. “Helaas heeft Alexander Kamp, een van onze rookies, de veertiende etappe verlaten door vermoeidheid. We zijn misschien nog maar met vijf man, maar we blijven voor 100% vechten tot in Madrid.”

De Amerikaanse ploeg zag eerder Matteo Moschetti en Kenny Elissonde het strijdtoneel verlaten in de Ronde van Spanje.