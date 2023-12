Youri IJnsen • vrijdag 22 december 2023 om 10:25

Vijf vragen over Visma | Lease a Bike in 2024

Special Visma | Lease a Bike heeft zich donderdag aan de pers gepresenteerd voor 2024. Er waren nog een aantal open eindjes, die WielerFlits na afloop heeft geprobeerd dicht te knopen. De meest prangende vragen zetten we op een rij in dit artikel.

WielerFlits Podcast vanaf de presentatie met Merijn Zeeman

1. Wat houdt Yellow B in?

Op het nieuwe tenue van Visma | Lease a Bike prijkt een nieuw logo op de rechteronderbuik. Dat is die van Yellow B. Daar gaan we nog niet te veel van terugzien. Het is iets dat op de achtergrond speelt richting de toekomst van het wielrennen. De ploeg wil met Yellow B herkenbaar zijn voor nieuwe wielerfans, maar we moeten het niet zien als een nieuwe identiteit. Die is namelijk geel-zwart. Net als Jumbo, hoopt de ploeg dat Visma en Lease a Bike jaren aan de ploeg verbonden blijven. Op die manier moet Visma | Lease a Bike straks een ingeburgerde naam zijn in de sport.

2. Wat zijn de doelen voor 2024?

Afgelopen seizoen deed Jumbo-Visma iets wat nog nooit gepresteerd was: de ploeg won alle drie de grote rondes, wat intern aan het begin van 2023 ook het doel was. Nu ligt dat anders. De ploeg gaat in de Giro d’Italia voornamelijk voor ritzeges. Sprinter Olav Kooij maakt er zijn debuut en ook Wout van Aert komt er in actie. Cian Uijtdebroeks mag zonder druk kijken hoe ver hij in het klassement kan komen en heeft daarbij de hulp van de ervaren Wilco Kelderman.

In de Tour de France gaat titelverdediger Jonas Vingegaard voor zijn derde eindzege op rij. Dat zal dit jaar zijn zonder Van Aert, Kelderman, de helaas gedwongen gestopte Nathan Van Hooydonck en de vertrokken Primož Roglič. Na zijn blessure van vorig jaar keert Steven Kruijswijk terug in de Tourselectie. Nieuwkomer Matteo Jorgenson moet de rol van Van Aert gaan invullen en allrounder Jan Tratnik vervolledigt de selectie. Die zal verder bestaan uit Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, mede-kopman Sepp Kuss en Vingegaards nieuwe piloot Christophe Laporte.

Ook in de Ronde van Spanje heeft Visma | Lease a Bike opnieuw de eindzege als doel opgesteld. Sepp Kuss is aangewezen als kopman en na de Tour bekijkt de ploeg of ook Jonas Vingegaard er naartoe gaat. Wel zeker zijn daarnaast Van Aert – die zich er gaat voorbereiden op het WK in Zwitserland – en nieuwkomer Ben Tulett.

Naast de grote rondes zijn ook de klassiekers opnieuw een groot doel voor het Nederlandse team. De honger naar het voor het eerst winnen van de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix is bijzonder groot. Volgens Van Aert is de klassiekerkern zelfs nog sterker dan de laatste jaren, al benadrukt hij ook dat Nathan Van Hooydonck onvervangbaar is.

Van Baarle en kort daaronder Europees kampioen Laporte zijn samen met de Belg de kopmannen voor het voorjaar, met belangrijke rollen voor Tratnik, nieuwkomer Jorgensen én toptalent Per Strand Hagenes. Benoot zal overigens net als Van Aert het Openingsweekend rijden en daarna pas in de E3 Saxo Classic weer terugkeren in competitie.

Vorig jaar was Olav Kooij een van de peilers van het seizoen. Dat is nu weer het geval. Hij gaat dus debuteren in een grote ronde, waar hij net als in de voorbije Tour of Britain in een aantal ritten Van Aert als lead out krijgt. Hoe zijn trein er precies uit komt te zien, is nog wat onduidelijk. Een vaste sprintaantrekker heeft hij niet direct. De laatste jaren speelden in dat proces Edoardo Affini en Mick van Dijke wel een belangrijke rol.

3. Wat moet je weten over de selectie?

Tijdens de presentatie was er vrijwel geen aandacht voor Dylan van Baarle, die vorig jaar nog als een van de kopmannen op het podium stond. Dat hij geen rol had in de voorstelling, zegt niets. De ploeg benadrukt dat hij absoluut een van de kopmannen is in het voorjaar.

Ook Kelderman bleef uit de spotlights, maar hij rijdt dus de Giro. Hij speelt met een klassement in zijn achterhoofd, al mag hij van de ploegleiding ook koersen om een rit te winnen. Dat is de 31-jarige Nederlander in zijn carrière nog nooit gelukt; een mooi doel dus.

De laatste weken domineerde Visma | Lease a Bike het nieuws vanwege de geruchtmakende transfer van Cian Uijtdebroeks. Die is zelfs tijdens de presentatie helemaal afgerond. De Belg zelf, de Nederlandse ploeg en zijn oude team BORA-hansgrohe zijn tot een overeenkomst. Officieel is Uijtdebroeks vanaf 1 januari 2024 renner van Visma | Lease a Bike.

Dan is er ook nog de dopingzaak van Michel Heßmann. Hij heeft nog een doorlopend contract en is vooralsnog lid van Visma | Lease a Bike in 2024. De Nederlandse ploeg hoorde nog niets van het NADA, het Duitse dopingagentschap. Het onderzoek is nog gaande en op dit moment is niet duidelijk of het naar een strafrechtelijk onderzoek gaat, of niet. Hangende dat onderzoek staat de jonge Duitser op non-actief.

4. Welke sponsors zijn nieuw?

Op sponsorgebied was er niet veel nieuws meer te melden. Dat was ook niet de verwachting, want de belangrijkste sponsorposities waren al officieel bekendgemaakt of uitgelekt. Visma schuift een plekje op en is nu eerste hoofdsponsor en al ruim twee maanden weten we dat PON haar dochteronderneming Lease a Bike naar voren schuift als tweede naamsponsor.

De meeste wijzigingen zitten in het niveau daaronder, in de categorie co-sponsors. Zoals verwacht zijn alle partners die in de slipstream van Jumbo meekwamen niet meer aan de ploeg verbonden. Dit gaat om bedrijven als Campina, HEMA, Gorillas en Heineken.

In de uitrusting van de renners is één grote wijziging op te merken. De helmen zijn niet meer van Lazer, maar worden vanaf 2024 geleverd door het Amerikaanse Giro. Dat heeft vermoedelijk te maken met de vorig jaar al beëindigde samenwerking met Shimano, wat het moederbedrijf van Lazer is. De sponsorovereenkomst met Lazer liep nog één jaar langer, maar komt nu dus ook ten einde.

Cervelo (fietsen), Oakley (brillen), Vittoria (banden), Reserve (wielen), AGU (kleding), FSA (onderdelen), Vision (wielen), Garmen (fietscomputers) en Nimbl (fietsschoenen) blijven net als vorig jaar aan de ploeg verbonden.

5. Wanneer verschijnt de nieuwe Amazon-documentaire?

Heel even leek het erop dat Amazon de nieuwe naamgevende sponsor van Jumbo-Visma zou zijn, maar die deal kwam nooit tot stand. De twee partijen werken wél al twee jaar samen. Dat resulteerde in het eerste seizoen in een documentaire en die heeft een vervolg gekregen. Seizoen twee van de Jumbo-Visma-documentaire komt medio maart uit.