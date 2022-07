Tour 2022: Zes etappes om voor thuis te blijven

Overzicht

Op vrijdag 1 juli begint het grootste wielerspektakel ter wereld: de Tour de France 2022. De 109e editie zal van Kopenhagen naar Parijs gaan en bevat hoe dan ook genoeg om voor thuis te blijven. Het is vanzelfsprekend aan te raden om elke etappe voor de buis gekluisterd te zitten, maar wij begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is. Daarom heeft WielerFlits, speciaal voor u, een rijtje gemaakt van de zes Touretappes die u als wielerfan absoluut niet mag missen deze zomer.

Woensdag 6 juli, etappe 5: Parijs-Roubaix in de Tour

Na de Grand Départ en de twee daaropvolgende etappes in Denemarken is La Grande Boucle teruggekeerd in eigen land. Na een vlakke vierde etappe volgt een rit zoals we die niet vaak zien in de Tour de France, namelijk eentje vol met kasseienstroken. De renners zullen onderweg naar Arenberg Porte du Hainaut maar liefst elf (!) keer over kasseien moeten rijden in Noord-Frankrijk. Het spektakel eindigt met de Pont Gibus, die op zo’n zeven kilometer van de meet begint. De strook is 1600 meter lang en onder Nederlanders vooral bekend als de strook waarop Lars Boom in de Tour van 2014 wegreed van geletruidrager Vincenzo Nibali, waardoor Boom de kasseienrit won. Wordt het Nederlands succes op woensdag 6 juli opgevolgd?

Vrijdag 8 juli, etappe 7: De col van de mooie meisjes

De zevende etappe is er een die u ook niet wil missen. La Planche des Belles Filles, moeten we nog meer zeggen? De klim was in 2020 het toneel van de allesbeslissende tijdrit, waarin Tadej Pogačar zijn concurrenten aan gort reed en verpestte op die manier de gele droom van landgenoot Primož Roglič. Met de eerste aankomst bergop mag er een finale verwacht worden van hoge intensiteit. Op de klim van zeven kilometer aan 8,7% gemiddeld kunnen de eerste indicaties van de klassementsrenners gegeven worden, maar vooral Roglič zal hier extra gebrand zijn om zichzelf te laten zien.

Woensdag 13 juli, etappe 11: Dak van de Tour

Een rit van 151,7 kilometer met daarin de Télegraphe, Galibier en aankomst op de Col du Granon is de absolute koninginnenrit van de Tour van 2022. Waar er in de eerste week mogelijk nog weinig gaten zijn gevallen, is het in deze etappe onontkoombaar. Met iconische klimmen als de Télegraphe (11,9 kilometer aan 7,1%) en de Galibier (17,7 kilometer aan 6,9%) zal het peloton voor de slotklim al flink uitgedund zijn. De Col du Granon, die 11,3 kilometer met een gemiddeld percentage van 9,2% oploopt, zal voor het eerst sinds 1986 worden aangedaan. Bernard Hinault verloor er toen zijn laatste gele trui aan Greg LeMond.

Donderdag 14 juli, etappe 12: Feest op de Alpe d’Huez

Op quatorze juillet, de nationale feestdag van Frankrijk, zal het feest vooral gevierd worden op de Alpe d’Huez. De Alpenklim met 21 haarspeldbochten is sinds 2018 niet meer in het parcours opgenomen, maar ‘Bocht 7’ zal weer leven als nooit tevoren op deze donderdag. Met de koninginnenrit nog in hun benen mogen de renners drie klimmen van buitencategorie bedwingen, met de Galibier en de Croix de Fer voorafgaand aan de Alpe d’Huez. In de 165,1 kilometer lange twaalfde etappe zullen de klimmers zich dus weer volledig kunnen uitleven.

Donderdag 21 juli, etappe 18: Laatste kans bergop

De laatste bergtest moet altijd in de gaten worden gehouden. In de etappe gaan er met de Aubisque en de Spandelles twee loodzware klimmen vooraf aan een van de pittigste cols van de Pyreneeën. De Hautacam is meerdere keren opgenomen in de Tour en steeds ligt de finish op de top. Dat is dan ook logisch, want er loopt slechts één weg naar boven. Het gemiddelde liegt er op die enige weg dan ook niet om, want met 7,8% over 13,6 kilometer is het een col van de buitencategorie. Met een vlakke negentiende etappe geeft het de klassementsrenners dan ook de kans om bergop voor de laatste keer met alle krachten te smijten.

Zaterdag 23 juli, etappe 20: Laatste verschillen in tijdrit?

Dan rest de beste hardrijders van de wereld nog een tijdrit. Deze zal 40,7 kilometer lang zijn, waardoor de frisheid van de klassementsrenners een grote rol gaat spelen in de strijd om het podium. De race tegen de klok zal voor het grootste deel vlak zijn, maar kent in de laatste vijf kilometer nog twee korte klimmen. De Côte de Magès is met zijn 1,6 kilometer tegen 4,7% niet loodzwaar, maar de volgende col, die ongeveer even lang is, zal iets steiler oplopen met uitschieters van boven de 10%. Daar zouden de laatste verschillen gemaakt kunnen worden voordat we weten wie zich de Tour de France-winnaar van 2022 mag noemen.