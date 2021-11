Rapportcijfers 2021: Overzicht van alle ploegen

Intussen hebben we een groot aantal ploegen behandeld in de nieuwe rubriek Rapportcijfers 2021. Tot en met half december zullen we de UCI Ranking verder omhoog afwerken en daarna volgen op WielerFlits.be de Belgische ProTeams en op de Continental-feed de Nederlandse continentale ploegen. Hieronder het overzicht van de teams op chronologische volgorde.

Team DSM • Rapportcijfer: 3,7

Qhubeka NextHash • Rapportcijfer: 6,7

Team BikeExchange • Rapportcijfer: 6,4

Lotto Soudal • Rapportcijfer: 5,7

EF Education-Nippo • Rapportcijfer: 5,7

Cofidis • Rapportcijfer: 5

Intermarché-Wanty Gobert • Rapportcijfer: 7

Astana-Premier Tech • Rapportcijfer: 5,4

Trek-Segfredo • Rapportcijfers: 6,3

Movistar • Rapportcijfers: 6

Voor het overzicht van alle toekomstige ploegen, klik hier.