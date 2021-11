Rapportcijfers 2021: Qhubeka NextHash

Nu het wielerseizoen 2021 er definitief op zit, kunnen we de balans opmaken. In een nieuwe rubriek legt WielerFlitsde WorldTour-teams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. Vandaag is het de beurt aan Qhubeka NextHash.

In de rubriek Rapportcijfers 2021 geven we alle WorldTour-ploegen, de Belgische ProTeams en de Nederlandse Continental-teams rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van beneden naar boven af, gevolgd door de ProTeams en op onze Continental-feed sluiten we af met de Nederlandse ploegen. Ieder team beoordelen we op interpretatie. Dat wil zeggen: een zesde plaats in het eindklassement van de Tour de France is voor de ene ploeg een daverend succes en voor de ander een fikse teleurstelling. We beoordelen teams op basis van de klassiekers, de grote rondes en de overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende voorjaarskoersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij aangevuld met in het najaar Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden. Een team krijgt drie cijfers.

Doelen 2021

Een uitgesproken hoofddoel had Qhubeka ASSOS – zoals de Zuid-Afrikaanse formatie het seizoen begon – niet. Teammanager Doug Ryder verzekerde pas begin november de toekomst van zijn ploeg. De beste renners waren toen al uitgevlogen. Sterker nog: er moesten toen nog zeventien nieuwe renners bij.

Een klassementsrenner zat daar niet tussen, tenzij je Fabio Aru daartoe nog wilde rekenen. Met Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Victor Campenaerts, Max Walscheid, Sergio Henao, Simon Clarke en Domenico Pozzovivo waren wel een aantal goede coureurs aan boord die iets konden neerzetten.

Klassiekers: 7

In de favorietenlijstjes van de insiders stond voorafgaand geen enkele renner van Qhubeka ASSOS. Enkel Nizzolo kwam af en toe voor bij de outsiders. Toch hebben de Zuid-Afrikanen hun huid duur verkocht. Zo realiseerde voorjaarsrevelatie Michael Gogl een knappe zesde plek in Strade Bianche en stond Nizzolo zelfs op het podium in een door de wind getekende Gent-Wevelgem. De Italiaan moest er alleen Wout van Aert voor zich laten.

Dimitri Claeys (dertiende) en Walscheid (twaalfde) deden daar ereplaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bij. Met het voorhanden zijnde materiaal bij Qhubeka, een dikke voldoende.

Grote rondes: 6

Het laagste cijfer scoort de ploeg van Ryder in de grote rondes. Eigenlijk gek, want net daar boekte Qhubeka ASSOS haar grootste successen. Maar dat kwam vooral door een ijzersterke Giro d’Italia. Neoprof Mauro Schmid verraste er met een ritzege, Campenaerts vloerde in een sprint met twee Oscar Riesebeek en Nizzolo pakte na elf tweede plaatsen en vijf derde plekken zijn felbegeerde ritzege in zijn thuisland.

In het klassement speelde de ploeg geen rol. Qhubeka NextHash – zoals de ploeg sinds de Tour de France heet – kon daarna in de Tour de France en de Vuelta a España niets klaar spelen. Een zes in totaal, met dank aan hun Giro.

Schmid won Giro-rit 1 - foto: Cor Vos Campenaerts won Giro rit 2 - foto: Cor Vos Nizzolo won Giro-rit 3 - foto: Cor Vos

Overige wedstrijden: 7

Naast de drie ritzeges in de Giro, won Qhubeka NextHash slechts nog twee keer. In beide gevallen (Clasica de Almeria en Circuito de Getxo) was dat Nizzolo. De Italiaan was ook verantwoordelijk voor ereplaatsen in Bredene Koksijde Classic (zevende), Brugge-De Panne (vierde), Scheldeprijs (achtste), GP Kanton Aargau (vierde), Bretagne Classic (tiende) en Gran Piemonte (tweede).

Claeys werd achtste in Le Samyn en Clarke sleepte dan weer vijfde plekken binnen in de Royal Drôme Classic en de Primus Classic. Reinardt Janse van Rensburg voegde daar vierde plekken in de Trofeo Alcudia en de Ronde van Limburg aan toe.

In de overige rittenkoersen op de kalender liet de ploeg zich ook goed zien. Vooral de derde plek in de Benelux Tour zullen ze koesteren; die eer viel te beurt aan de hernieuwde versie van Campenaerts. Good old Pozzovivo (bijna 39 jaar intussen) werd dan knap zesde in de Ronde van Zwitserland, liefkozend ook wel de vierde grote ronde van het jaar genoemd.

Pozzovivo was tot een val ook goed op weg in de Vuelta a Burgos, maar Aru redde daar de ronde met een tweede plek. Net daarvoor realiseerde hij diezelfde notering in de Sibiu Tour en aan het begin van het jaar werd Gogl – voor wat het waard is – nog zesde in de Ster van Bessèges.

Voor het eindcijfer in deze categorie wegen vooral de uitslagen van Nizzolo in het voorjaar en de korte klasseringen in de eindklassementen van de Benelux Tour en de Ronde van Zwitserland door. Voor de kleinste ploeg in het peloton met het laagste budget, is een zes daarvoor te lichtjes opgevat.

Eindcijfer: 6,7

Met het laagste budget uit de WorldTour en een jaar geleden nog maar tien renners onder contract voor het huidige seizoen, heeft Qhubeka NextHash het niet gek gedaan. Daarvoor mogen ze vooral Nizzolo bedanken en ook Campenaerts heeft zich met zijn nieuwe manier van koersen getoond. Gezien het ontbreken van een klassementskopman zijn de resultaten in de rittenkoersen buiten de grote rondes niet eens heel mager, integendeel zelfs.

Tel daarbij op de mooie reeks voor Nizzolo in de klassiekers en de goede Giro, dan volstaat een voldoende. Zeker voor een ploeg die in november nog twintig afdankertjes moest binnen harken. Alles anders dan laatste op de UCI-ranking was al een zege op zich. En dat is gelukt.