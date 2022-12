Rapportcijfers 2022: Movistar – Enric Mas een doekje voor het bloeden

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlits alle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. We zijn aanbeland bij de enige Spaanse ploeg in deze rubriek: Movistar

Doelen 2022



De hoofddoelen van Movistar spitsten zich afgelopen jaar toe op kopmannen Enric Mas en Alejandro Valverde. De laatste zou zich richten op de Ardennenklassiekers, om daarna voor ritzeges en een goed klassement in de Giro d’Italia te gaan. Mas zou dan weer mikken op het podium in zowel de Tour de France als de Vuelta a España. Ook werd het nodige verwacht van nieuwkomers Iván Ramiro Sosa, zonder daar specifiek doelen over te communiceren. In de Vlaamse klassiekers was het vooral uitkijken naar Iván García, die in 2021 binnengehaald werd als kopman voor die periode van het jaar. In dat seizoen viel dat overigens niet mee.

Klassiekers

Het is een veelgebruikt woord in Nederland de laatste weken: ‘geleverd’. Net dat deden Alejandro Valverde én ook Enric Mas het afgelopen jaar in de klassiekers. Na een heel sterk najaar zorgde de laatstgenoemde voor het belangrijkste resultaat van Movistar. Mas was bergop gelijkwaardig aan Tadej Pogačar, die de Spanjaard in Como nipt van de zege in de Ronde van Lombardije afhield. Dat was de derde tweede plaats in een grote klassieker voor de Spaanse armada, nadat Valverde in het voorjaar al twee keer tweede werd. Dat deed hij respectievelijk in Strade Bianche en ‘zijn’ Waalse Pijl. Valverde werd ook nog zevende in Luik.

Belangrijkste resultaten

Ronde van Lombardije – (Enric Mas)

Strade Bianche – (Alejandro Valverde)

Waalse Pijl – (Alejandro Valverde)

Luik-Bastenaken-Luik – 7e (Alejandro Valverde)

Gent-Wevelgem – 8e (Iván García)

Grote rondes

Na een sterk voorjaar hoopte Alejandro Valverde zijn goede vorm door te trekken naar de Giro d’Italia. Daar werd duidelijk dat het ofwel te veel van het goede was, of dat El Imbatido net het jaartje te lang is doorgegaan. Uiteindelijk werd de 42-jarige Spanjaard elfde in het eindklassement, maar dichtbij een ritzege – zijn andere doel – is hij nooit geweest. Hij werd vanuit de vlucht vijfde in de zestiende etappe, waar ritwinnaar Jan Hirt en Thymen Arensman de betere van hem waren. In de slotweek reed ook klimmer Antonio Pedrero naar twee dichte ereplaatsen, maar de teller qua ritzeges stokte na drie weken toch op nul.

De Tour de France was dan weer een lastige wedstrijd voor de troepen van Eusebio Unzué. Kopman Enric Mas kwam er niet door en schommelde lang rond de tiende plek in het klassement. Na de achttiende rit verscheen hij echter niet meer aan de start, nadat hij positief testte op een coronatest. Ook hier kwam de ploeg niet in de buurt van ritzeges. In de middelste week sprong de Amerikaan Matteo Jorgenson drie keer mee in een vlucht die het haalde. Maar verder dan twee vierde plekken (in Mégève en Foix) en een vijfde plek in Saint-Etienne kwam hij niet. Carlos Verona werd in de negende rit naar Châtel ook nog derde.

Traditiegetrouw is de Vuelta a España de beste grote ronde van Movistar. Logisch ook, want het is hun thuiswedstrijd. Enric Mas stond er opnieuw als kopman aan het vertrek, bijgestaan door Alejandro Valverde. Meteen in de eerste ritten bleek Mas al veel beter te zijn dan in de Tour. In de eerste week werd hij twee keer derde, waarmee hij de grote uitdager van Remco Evenepoel werd. Op Sierra Nevada was de Spanjaard zelfs de beste klimmer, ware het niet dat Thymen Arensman er nog voor reed. In de achttiende rit moest hij dan zijn meerdere erkennen in Evenepoel, net als in de eindafrekening.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 11e (Alejandro Valverde)

Tour de France – n.v.t.

Vuelta a España – (Enric Mas)

Overige wedstrijden

Waar Trek-Segafredo vrijdag uitblonk in de eendagswedstrijden, is Movistar weer veel meer een ploeg die gericht is op rittenkoersen. De Spanjaarden wisten dit jaar namelijk vier rondjes te winnen: de Tour of Britain door Gonzalo Serrano (al werden daar de laatste drie ritten geschrapt na het overlijden van Her Majesty the Queen), de Tour de Langkawi en de Vuelta Asturias door Iván Ramiro Sosa en de nieuwe Gran Camiño door Alejandro Valverde.

Toch valt het op dat Movistar matig scoorde in de WorldTour-rittenkoersen. Slechts in drie van de negen wedstrijden eindigden de blauwhemden bij de eerste tien: UAE Tour (zesde, Carlos Verona), de Ronde van het Baskenland (negende, Enric Mas) en de Tour de Romandie (tiende, Einer Augusto Rubio). Voor een ploeg als Movistar is dat toch echt te mager, ondanks dat er naast kopmannen Mas en Valverde geen heel goede ronderenners zijn.

In de overige WorldTour-eendagskoersen ging het ook niet van een leien dakje. Max Kanter werd negende in de BEMER Classic, terwijl Iván García vijfde werd in de GP de Québec. Verder was het niet om over naar huis toe te schrijven. Uiteraard waren ze goed op Mallorca aan het begin van het seizoen – waar Valverde nog een van de Trofeo’s won – en ook in de Italiaanse herfstklassiekers werkte Movistar in blok een sterke campagne af. Hoogtepunten waren de zeges van Mas en García in respectievelijk de Giro dell’Emilia en Gran Piemonte.

Voor een ploeg die is ingericht op rittenkoersen, kende Movistar niet het beste jaar uit de geschiedenis. De tweede plek in de Vuelta is een doekje voor het bloeden. In de klassiekers en monumenten kwam de ploeg veel beter tot hun recht, met dank aan Valverde en een opgebloeide Mas. Hij lijkt net op tijd het stokje van zijn ervaren landgenoot te kunnen overnemen. Met Alex Aranburu, Sosa en García in zijn spoor overigens, die het ook redelijk deden. Bovendien liet Kanter optekenen dat Movistar meer werk van de sprints kan maken.

Overigens bungelde Movistar lang in de degradatiezone het afgelopen jaar, waardoor Valverde zijn wielerpensioen – dat voorzien was voor de laatste rit in de Vuelta – moest uitstellen om in de Italiaanse herfstklassiekers nog punten te pakken. Door een enorme eindsprint eindigde Movistar nog ruim boven de degradatiestreep, maar het is voor Unzué wel hopen op betere tijden. Dit seizoen werden ze ook pas elfde in de Team Ranking, ondanks dat ze vier zeges (negentien nu, om vijftien) meer boekten dan een jaar eerder.

Belangrijkste resultaten

Giro dell’Emilia – (Enric Mas)

Tour of Britain – eindklassement + ritzege (Gonzalo Serrano)

Gran Piemonte – (Iván García)

Tour de Langkawi – eindklassement + ritzege (Iván Ramiro Sosa)

Gran Camiño – eindklassement + ritzege (Alejandro Valverde)

Eindcijfer

