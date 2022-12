Rapportcijfers 2022: Cofidis – Het spook van de WorldTour

Nu het wielerseizoen 2022 erop zit, kunnen we de balans opmaken. In de rubriek Rapportcijfers legt WielerFlitsalle achttien WorldTour-teams en vier ProTeams langs de meetlat, van het laagste geklasseerde team op de UCI Ranking naar het hoogste. De community mag daar vervolgens een cijfer aan geven. Op deze zondag is Cofidis aan de beurt.

Doelen 2022

Cofidis startte het seizoen met het doel tot lijfsbehoud in de WorldTour. Voorafgaand aan het seizoen stond de Franse formatie op de negentiende plek en dat had aan het einde van 2022 degradatie betekend. Zonder mannen van naam voor de kasseien- en heuvelklassiekers werd dat een lastig verhaal. Klassementskopman Guillaume Martin moest voor punten zorgen in de Giro d’Italia, waar teambaas Cedric Vasseur hem rond plek vijf verwachtte. Ook in de Tour de France zou hij met klassementsambities starten, maar ging de ploeg via Ion Izagirre, Simon Geschke en sprinter Bryan Coaquard ook proberen om ritten te winnen.

Klassiekers

Van de klassiekerperiode van Cofidis hoefden we niet veel te verwachten en dat bleek inderdaad een allegaartje te zijn. Nergens konden ze hun stempel drukken. Uiteindelijk zette Jesús Herrada in de Waalse Pijl de beste uitslag op de tabellen. De Spanjaard werd zestiende op de Muur van Huy. Verder was het armetierig wat de Franse ploeg liet zien. Je kunt het moeilijk een voldoende geven, maar toch volgt er een oordeel. Voor de volledigheid geven we ook de andere top-20 van Cofidis mee: Piet Allegaert werd twintigste in Gent-Wevelgem.

Belangrijkste resultaten

n.v.t.

Grote rondes

Na een sterk voorjaar leek Guillaume Martin klaar om te schitteren in de Giro d’Italia. Maar waarvoor hij vreesde, werd werkelijkheid. Daags na de eerste (vroege) rustdag door de reis van Hongarije naar Italië, verloor hij op de Etna meteen anderhalve minuut. Zijn kansen leken verkeken, maar na de lastige rit in Napels kwam hij ineens de top-5 binnen. Hij bleef lang rond plek vijf vertoeven, maar zakte weg in het klassement na de veertiende etappe. Uiteindelijk zou Le Professeurals veertiende eindigen en dat zal toe teleurstelling hebben geleid. Ook in de jacht op ritten hadden de Fransen geen succes. Een derde plaats van Simone Consonni in de elfde rit was het beste resultaat voor de troepen van Vasseur.

De Tour de France draaide voor Cofidis helemaal uit op een drama. Guillaume Martin moest al vroeg opgeven, maar ook de rest van de selectie kon geen potten breken. Niet één keer slaagde een Cofidis-renner erin om bij de eerste vijf in de daguitslag te komen. Toch gingen de roodhemden bijna met een hoofdprijs naar huis. In de allerlaatste bergetappe naar Hautacam reed Jonas Vingegaard namelijk Simon Geschke nog uit de bergtrui. De bebaarde Duitser zat daarna in zak en as, ook al mocht hij het restant van de ronde die trui dragen.

Geschke was lange tijd de trotse eigenaar van de bolletjestrui in de Tour - foto: Cor Vos Herrada won een rit in de Vuelta - foto: Cor Vos

Cofidis trok in het najaar naar de Ronde van Spanje zonder klassementskopman. In de jacht op ritzeges boekte Jesús Herrada al in de eerste week een groot succes. De oud-Spaans kampioen was in Cistierna de beste renner van de vroege vlucht. In een sprint met vijf rekende hij af met Samuele Battistella, Fred Wright, Jimmy Janssens en Harry Sweeney. Daarnaast was ook Bryan Coquard goed voor een tweede en vierde plek in de massapurts. Herrada ging in de zeventiende etappe overigens bijna nog eens aan de haal met een zege. Uiteindelijk waren ritwinnaar Rigoberto Urán en Quentin Pacher net iets sneller dan hem.

Belangrijkste resultaten

Giro d’Italia – 14e (Guillaume Martin)

Tour de France – n.v.t.

Vuelta a España – ritzege (Jesús Herrada)

Overige wedstrijden

Slecht in de klassiekers en niet al te best in de grote rondes. Maar toch tiende in de WorldTour. Dat vat het verhaal van Cofidis goed samen. De vraag is alleen: hoe hebben ze dat geflikt? In de WorldTour-rittenkoersen kwamen ze relatief goed voor de dag. Ion Izagirre vormde het hoogtepunt, met een ritzege in ‘zijn’ Ronde van het Baskenland en een tweede plek in het eindklassement. Ook in de Ronde van Romandië stonden ze op het podium dankzij de ervaren Duitser Simon Geschke, die er zijn beste resultaat in een WorldTour-rittenkoers ooit evenaarde (in 2020 werd hij ook derde in de Tour Down Under).

Ook in andere WorldTour-koersen kwamen de roodhemden goed voor de dag. Zo werd Izagirre zevende in Parijs-Nice en eindigde Martin als achtste in de Ronde van Catalonië. Daarnaast was het vooral eerstejaarsprof Axel Zingle die indruk maakte, door meerdere wedstrijden te winnen. Ook Benjamin Thomas deed een behoorlijke duit in het zakje, met een rit- en eindzege in Boucles de la Mayenne als hoogtepunt. Max Walscheid was dan in het voorjaar sterk op dreef, tot hij geblesseerd uitviel. Wie tevens een goede indruk achterliet, was Simone Consonni. De Italiaan verzamelde legio ereplaatsen en won Parijs-Chauny.

Belangrijkste resultaten

Ronde van het Baskenland – + ritzege (Ion Izagirre)

Tour de Romandie – (Simon Geschke)

Parijs-Nice – 7e (Ion Izagirre)

Ronde van Catalonië – 8e (Guillaume Martin)

Boucles de la Mayenne – eindklassement + ritzege (Benjamin Thomas)

Eindcijfer

Aan het eind van alle rapporten telt WielerFlits de resultaten van de drie onderdelen bij elkaar op en presenteert dan de gemiddelde cijfers per ploeg in een apart artikel.

In de rubriek Rapportcijfers geven jullie alle achttien WorldTour-ploegen, de ProTeams Alpecin-Deceuninck, Arkéa Samsic, TotalEnergies en Uno-X rapportcijfers op basis van hun seizoen. We werken de UCI Team Ranking van 2022 van beneden naar boven af. Jullie kunnen de teams beoordelen met drie cijfers, te geven op de onderdelen klassiekers, grote rondes en overige koersen. Onder de klassiekers verstaan we de volgende grote koersen: Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, E3 Saxo Bank Classic, Dwars Door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. De grote rondes spreken voor zich, waardoor alle andere koersen vallen onder overige wedstrijden.