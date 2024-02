dinsdag 13 februari 2024 om 09:26

Aleksandr Vlasov: “Ik ga in de Tour de France niet meteen knechten voor Primoz Roglic”

BORA-hansgrohe haalde deze winter een grote nieuwe kopman binnen met Primoz Roglic. De Duitse ploeg heeft echter meer klassementsmannen aan boord, die ook hun eigen ambities koesteren. Zo is Aleksandr Vlasov niet van plan om zich in de Tour de France vanaf de start volledig in dienst te stellen van Roglic. Dat heeft hij gezegd in gesprek met Bici.pro.

“We gaan dit jaar naar de Tour de France met onze beste renners”, aldus Vlasov, die in juli het gezelschap zal hebben van onder meer Jai Hindley, Daniel Felipe Martínez en dus Roglic. “Visma | Lease a Bike en UAE Emirates brengen zelfs vijf kopmannen aan het vertrek. Maar dit betekent niet dat ik vanaf kilometer één ga knechten voor Roglic en het klassement zelf meteen laat vallen. We moeten eerst zien hoe de wedstrijd gaat.”

Vlasov heeft nog weinig contact gehad met Roglic, lezen we in het interview. Ze waren wel beiden bij een trainingskamp van de ploeg, maar trainden daar in verschillende groepen. Veel gepraat hebben de twee dus nog niet. Maar in maart staan ze wel samen aan de start van Parijs-Nice. Hoe zal de rolverdeling daar zijn? “We zullen zien wie beter in vorm is en ons daar op aanpassen”, aldus de Rus.

Op de vraag of de komst van een sterke leider als Roglic ook voor wrijving kan zorgen, antwoordt Vlasov dat dit mogelijk is. “Hij is zelf weggegaan bij zijn voormalige ploeg omdat er geen plek in de Tour en hij de enige kopman wilde zijn”, legt de 27-jarige renner uit.