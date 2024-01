woensdag 10 januari 2024 om 14:21

Primoz Roglic krijgt van BORA-hansgrohe ijzersterk team mee naar Tour: “Geloof dat ik kan winnen”

BORA-hansgrohe heeft op de persdag in Spanje de voorlopige selectie voor de Tour de France 2024 gepresenteerd, met nieuwkomer Primož Roglič als de grote kopman. De Sloveen krijgt een indrukwekkende ploeg met zich mee, met onder meer voormalig Giro-winnaar Jai Hindley, Aleksandr Vlasov en Daniel Felipe Martinez. Ook Danny van Poppel is erbij.

De omkadering in de bergen zal niet missen voor Roglič, die afgelopen najaar zijn doorlopende contract bij Jumbo-Visma in goed overleg verbrak om voor zijn eigen kansen bij BORA-hansgrohe te kunnen gaan. Vooral de Tour de France staat hoog op het lijstje van Rogla, die de Giro en de Vuelta al wel won. Met Hindley, Vlasov, Martínez heeft hij sterke klimmers om zich heen.

Lennard Kämna is ook onderdeel van de longlist, al gaat hij eerder in het jaar ook de Giro d’Italia betwisten en valt daarna een beslissing of hij de combinatie Giro-Tour gaat doen. Voor het werk op het vlakke zijn naast Van Poppel ook Nico Denz en de Italiaanse nieuwkomer Matteo Sobrero aangewezen bij BORA-hansgrohe.

‘De Tour winnen is voor mij geen obsessie’

“Ik geloof erin dat ik de Tour kan winnen”, vertelde Roglič volgens RTV Slo op de persconferentie. “We moeten niet bang zijn voor de uiteindelijke uitkomst, maar we moeten ons best doen. Als we alles doen wat nodig is, kunnen we aan het einde blij zijn. Voor mij is de Tour de France kers op de taart, maar het is geen obsessie.”

Met deze selectie hoopt BORA-hansgrohe mee te kunnen doen om eindwinst in de Ronde van Frankrijk. Roglič gaat het daar opnemen tegen zijn oude ploeg Visma | Lease a Bike en kopman Jonas Vingegaard, die de laatste twee jaar de Tour won. Ook UAE Emirates komt met een sterrenensemble naar Frankrijk in de zomer, daar is Tadej Pogačar de grote kopman.

Ploegleider Rolf Aldag benadrukt dat Roglič de enige kopman is. “Wij kiezen voor de strategie van slechts één kopman”, vertelde hij. “Als Vlasov vijfde staat, kunnen we hem tactisch gebruiken, maar we gaan al onze plannen niet nu publiekelijk onthullen. We hebben slechts één doel en één leider. We gaan zonder sprinter en hebben geen extra doelen gesteld.”

“Primož zorgt voor positieve druk op het team om te slagen en te kunnen winnen”, gaat de Duitse ploegleider verder. “Hij won al meerdere grote rondes en kijkt naar de lange termijn. Als we dit verstandig doen en hem goed ondersteunen, zullen Hindley en Vlasov, die stukken jonger zijn, ook groeien. Zij gaan ook zeker geen typische knechten zijn.”