Alvarado voert alle klassementen aan, Sweeck leidt nu in de Superprestige maandag 30 december 2019 om 11:16

De Nederlandse vrouwen bepalen momenteel de maatstaf in het veldrijden, één renster steekt er echter bovenuit. Ceylin del Carmen Alvarado voerde al de Superprestige aan, maar veroverde ook de leiding in de Wereldbeker én de DVV Trofee. Daarmee heeft ze nu in alle klassementen de touwtjes in handen. Toon Aerts moest door een blessure terrein prijsgeven en zag Laurens Sweeck de koppositie overnemen in de Superprestige. WielerFlits zet de standen in de belangrijkste klassementen voor je op een rijtje.

Wereldbeker

Toon Aerts, in Heusden-Zolder aan de start met enkele gebroken ribben, behield de leiding in de Wereldbeker dankzij ook een mindere beurt van zijn dichtste belager Eli Iserbyt. De Belgische kampioen eindigde veertiende, Iserbyt was dertiende. Daardoor kon Michael Vanthourenhout, de nummer vier van Zolder, oprukken van de derde naar de tweede plek. Aerts leidt met 437 punten, de achterstand van Vanthourenhout en Iserbyt bedraagt respectievelijk 45 en 51 punten. Lars van der Haar zakte van plaats vier naar zes, maar is daarmee nog wel de beste Nederlander in de tussenstand.

Bij de vrouwen nam Ceylin del Carmen Alvarado de koppositie over van Katerina Nash. De Nederlandse moest in Heusden-Zolder de zege aan landgenote Lucinda Brand laten, maar de tweede plaats volstond om de leiding te pakken. Nash kwam pas als vijftiende over de finish, maar staat nog wel tweede in de tussenstand met een achterstand van slechts één punt. Annemarie Worst blijft derde en volgt op vijftien punten van Alvarado. Lucinda Brand stijgt dankzij haar zege met stip en komt de top tien binnen op de vijfde plaats.

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 80, 70 en 65 punten toebedeeld. De nummers vier (60), vijf (55) en zes (50) ontvangen ook een hoop punten. De nummers zeven tot en met elf krijgen respectievelijk 48, 46, 44, 42 en 40 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug.

Verreden crossen:

14/09 – Iowa – Eli Iserbyt en Maghalie Rochette

22/09 – Waterloo – Eli Iserbyt en Katerina Nash

20/10 – Bern – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

16/11 – Tábor – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

24/11 – Koksijde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

22/12 – Namen – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

26/12 – Heusden-Zolder – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

Tussenstand na zeven manches (mannen)

1. Toon Aerts – 437 punten

2. Michael Vanthourenhout – 392 punten

3. Eli Iserbyt – 386 punten

4. Laurens Sweeck – 364 punten

5. Quinten Hermans – 358 punten

6. Lars van der Haar – 357 punten

7. Corné van Kessel – 325 punten

8. Mathieu van der Poel – 320 punten

9. Gianni Vermeersch – 312 punten

10. Joris Nieuwenhuis – 268 punten

Tussenstand na zeven manches (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 360 punten

2. Katerina Nash – 359 punten

3. Annemarie Worst – 345 punten

4. Inge van der Heijden – 311 punten

5. Lucinda Brand – 290 punten

6. Maghalie Rochette – 289 punten

7. Anna Kay – 281 punten

8. Katie Compton – 276 punten

9. Yara Kastelijn – 264 punten

10. Manon Bakker – 251 punten

Nog te rijden:

19/01 – Nommay

26/01 – Hoogerheide

Superprestige

Toon Aerts duikelde in de strijd om de Superprestige van de eerste naar de zesde plaats, omdat hij de cross in Diegem aan zich voorbij moest laten gaan. De Belgische kampioen is immers herstellende van zijn ribblessure, die hij opliep bij een valpartij in Namen. Hij moest de leiding afgeven aan Laurens Sweeck, die al de nummer twee was in de stand en aan zijn zesde plaats dus ruim voldoende had om de koppositie te pakken. Eli Iserbyt is de nieuwe nummer twee, nadat hij in Diegem alleen Mathieu van der Poel moest voorlaten in de uitslag. Lars van der Haar staat nu derde.

Bij de vrouwen staat Ceylin del Carmen Alvarado, net als in de Wereldbeker én de DVV Trofee, aan de leiding. Dankzij haar tweede plek in Diegem breidde ze haar voorsprong in het klassement met minimaal verschil uit op Yara Kastelijn, die derde werd. Kastelijn volgt in de tussenstand nu op vijf punten, Annemarie Worst klom dankzij haar overwinning van de vijfde naar de derde plaats. Haar achterstand op Alvarado bedraagt momenteel zestien punten. Sanne Cant bewandelde de omgekeerde weg: de Belgische zakte van drie naar vijf. Er staan nu nog twee manches op de kalender.

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

13/10 – Gieten – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

19/10 – Boom – Toon Aerts en Alice Maria Arzuffi

27/10 – Gavere – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

03/11 – Ruddervoorde – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

08/12 – Zonhoven – Toon Aerts en Annemarie Worst

29/12 – Diegem – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

Tussenstand na zes manches (mannen)

1. Laurens Sweeck – 69 punten

2. Eli Iserbyt – 68 punten

3. Lars van der Haar – 64 punten

4. Quinten Hermans – 63 punten

5. Corné van Kessel – 62 punten

6. Toon Aerts – 60 punten

7. Tom Pidcock – 53 punten

8. Tim Merlier – 35 punten

9. Jens Adams – 33 punten

10. Gianni Vermeersch – 31 punten

Tussenstand na zes manches (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 81 punten

2. Yara Kastelijn – 76 punten

3. Annemarie Worst – 65 punten

4. Alice Maria Arzuffi – 62 punten

5. Sanne Cant – 61 punten

6. Eva Lechner – 50 punten

7. Ellen Van Loy – 43 punten

8. Inge van der Heijden – 42 punten

9. Laura Verdonschot – 31 punten

10. Manon Bakker – 27 punten

Nog te rijden:

09/02 – Merksplas

15/02 – Middelkerke

DVV Verzekeringen Trofee

Bij de vrouwen worden de klassementen aangevoerd door één en dezelfde renster, maar hoe anders is het bij de mannen. Toon Aerts leidt in de Wereldbeker, Laurens Sweeck in de strijd om de Superprestige en Eli Iserbyt staat in de DVV Trofee bovenaan. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal heeft door het wegvallen van Toon Aerts nu een flink gat op Mathieu van der Poel, die tweede staat. Van de wereldkampioen heeft hij echter weinig te duchten, omdat die later in Lille ontbreekt. En niet starten in een cross levert vijf verliesminuten op.

Zoals reeds gemeld leidt Ceylin del Carmen Alvarado nu ook in de strijd om de DVV Trofee. In de Azencross in Loenhout sloeg ze een dubbelslag door te winnen en de leidersplaats over te nemen van Annemarie Worst. Die zag haar voorsprong van bijna een minuut omgebogen worden in een áchterstand van bijna een minuut. Alvarado was namelijk heer en meester in Loenhout en alleen Sanne Cant (op 1:44), Worst (op 1:47) en Katie Compton (op 1:52) finishten binnen twee minuten van de jonge veldrijdster. Deze week staan liefst twee wedstrijden om de DVV Trofee op het programma.

Het klassement van de DVV Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

01/11 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Yara Kastelijn

17/11 – Hamme – Mathieu van der Poel en Annemarie Worst

30/11 – Kortrijk – Mathieu van der Poel en Lucinda Brand

14/12 – Ronse – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

27/12 – Loenhout – Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado

Tussenstand na vijf manches (mannen)

1. Eli Iserbyt in 5:07:03

2. Mathieu van der Poel op 4:30

3. Michael Vanthourenhout op 4:33

4. Lars van der Haar op 5:44

5. Tim Merlier op 6:07

6. Corné van Kessel op 6:49

7. Toon Aerts op 6:51

8. Tom Meeusen op 8:47

9. Jim Aernouts op 11:23

10. Laurens Sweeck op 12:08

Tussenstand na vijf manches (vrouwen)

1. Ceylin del Carmen Alvarado in 3:33:36

2. Annemarie Worst op 0:57

3. Yara Kastelijn op 3:16

4. Alice Maria Arzuffi op 6:30

5. Eva Lechner op 7:10

6. Sanne Cant op 8:22

7. Ellen Van Loy op 9:16

8. Kim Van de Steene op 10:04

9. Katherine Compton op 13:56

10. Kaitlin Keough op 16:18

Nog te rijden:

01/01 – Baal

05/01 – Brussel

08/02 – Lille

Voor vandaag staat de Cyclocross Bredene op het programma, maar deze veldrit telt niet mee voor een klassement. De eerstvolgende klassementsproef is de GP Sven Nys in Baal, die meetelt voor de DVV Trofee. Dan trekt het circus naar de Cyclocross Gullegem op zaterdag, gevolgd door de Brussels Universities Cyclocross (DVV Trofee) op zondag.

