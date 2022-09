Wellens past voor Canadese klassiekers: “Ervoer onrustwekkende hartkloppingen”

Geen Tim Wellens in de Canadese klassiekers in Québec en Montréal. De renner van Lotto Soudal ontbreekt vanwege een trainingsachterstand, zo laat hij weten in gesprek met Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. Wellens was gedwongen om gas terug te nemen na ‘onrustwekkende hartkloppingen’.

Wellens sukkelde de laatste weken flink met zijn gezondheid. Het begon allemaal met een coronabesmetting in de Tour, waardoor hij de Franse ronde vroegtijdig moest verlaten. “Ik nam na de Tour één week rust om daarna toe te werken naar mijn rentree in de Tour de l’Ain. Achteraf bekeken kwam die wedstrijd te vroeg. Het was een zware race en mijn conditie was verre van top. Daardoor reed ik ook in Hamburg en in de Druivenkoers rond met een slecht gevoel.”

Geruststellend nieuws

Daar bleef het niet bij voor Wellens. “Erger was dat ik onrustwekkende hartkloppingen ervoer. Niet alleen in koers, ook op training of in rust. En dat vond mijn cardioloog verre van geruststellend. Een EKG of elektrocardiogram onderzocht de elektrische activiteit van mijn hart en ik droeg ook 24 uur lang een holter die constant mijn hartslag monitorde.”

De 31-jarige klassiekerrenner, die volgend jaar zal uitkomen voor UAE Emirates, kreeg echter geruststellend nieuws. “Alles bleek normaal, bovendien verdwenen mijn hartkloppingen gewoon vanzelf. Daardoor dacht mijn cardioloog dat ik af te rekenen had met een opeenstapeling van vermoeidheid. Toch gaf hij me groen licht om opnieuw te koersen.”

Rentree in Coppa Agostoni

De Canadese klassiekers komen echter nog te vroeg voor Wellens, maar de Belg hoopt alsnog iets van zijn najaar te maken. “‘Vanwege de onzekerheid en al die onderzoeken had ik relatief lang stilgelegen. Vandaar dat een trip naar Canada ons zinloos leek. Dan was een heropbouw richting de laatste weken van het seizoen verstandiger. Daarom is het de bedoeling dat ik pas op 29 september opnieuw in competitie kom, in de Italiaanse eendagskoers Coppa Agostoni.”

“Maar deze keer wil ik geen stappen overslaan. Deze week beperk ik me louter tot het afwerken van rustige duurtrainingen. Volgende week voeg ik er de nodige intensiteit aan toe, en pas nadien begin ik opnieuw aan koersgerelateerde inspanningen”, schetst Wellens.